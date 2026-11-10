Juan Pablo Valdés anunció nuevas obras y viviendas para Goya

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dio a conocer nuevas inversiones en viviendas e infraestructura para Goya. El anuncio ocurrió durante los actos por los 235 años de la primera radicación histórica de la ciudad. Entre las medidas, se confirmó una licitación internacional para intervenir la Ruta Provincial 27.

La ceremonia se realizó en el puerto histórico, cerca del lugar donde se estableció el primer asentamiento. Valdés encabezó las actividades junto al intendente Mariano Hormaechea, que incluyeron un desfile cívico-militar con instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones locales.

En materia de conectividad, el mandatario anticipó que antes de finalizar el año se convocará a una licitación internacional para intervenir la Ruta Provincial 27. Según adelantó, los trabajos comenzarían entre marzo y abril del próximo año.

Además, el gobernador remarcó las inversiones provinciales para fortalecer el perfil productivo de la región y ratificó el acompañamiento para reforzar las defensas costeras de Goya.

Viviendas y obras

En cuanto al área habitacional, Valdés firmó un convenio para construir 20 casas mediante el programa provincial Oñondivé, ejecutado a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico)

También anunció que Corrientes asumirá la finalización de casas que quedaron inconclusas tras la interrupción del financiamiento nacional. De acuerdo con lo que se anticipó, habrá una inversión de 7.200 millones de pesos durante el próximo año, destinada a 60 viviendas.

Por su parte, Hormaechea también habló en el acto y destacó la recuperación de la fecha de la primera radicación histórica, a partir de un trabajo conjunto con historiadores y habitantes de la ciudad. Señaló que la iniciativa permitirá consolidar una referencia común para celebrar la identidad goyana.

“Buscamos institucionalizar nuestra historia y nuestra identidad. Como todos sabemos, no tenemos fecha de fundación, pero a partir de hoy y en adelante vamos a poder celebrar juntos todos los goyanos la fecha de la primera radicación histórica de la ciudad”, dijo el intendente.





