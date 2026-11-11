"Me opongo terminante y categóricamente": grieta entre jueces por ascensos en Tribunales

Las diferencias entre los jueces del máximo tribunal de la Provincia se ventilaron una vez más esta semana por dos ascensos de personal jerárquico y quedaron plasmadas por escrito en una acordada de voto dividido.

El Punto 12 del Acuerdo N° 35 del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó expuesta en las últimas horas la grieta que existe entre los integrantes de la corte provincial, en torno de un nuevo organigrama para el trabajo de todas sus dependencias.

Dos funcionarias fueron ascendidas a la categoría de Subdirectora mediante un subtefurgio reglamentario que gambetea una definición para la cuestión de fondo: reoganizar funciones, categorías y jerarquías, entre otros detalles.

Así lo hicieron saber en esa medida los ministros del Superior Tribunal Fernando Augusto Niz y Eduardo Gilberto Panseri, quienes se opusieron a una propuesta de su par Alejandro Chaín para que asciendan a la categoría 130 ambas funcionarias -integrantes del área de Ceremonial y Prensa-, una iniciativa que contó con el voto mayoritario de sus colegas Luis Rey Vázquez y el presidente del cuerpo, Guillermo Semhan.

"ME OPONGO"

Extensos en sus posicionamientos, Niz y Panseri se opusieron a que se produzcan los ascensos, principalmente, en reclamo de una decisión sobre un proyecto para el organigrama.

"Se coloca un ropaje de pretendido organigrama con atribuciones y competencias sin comprender que hemos presentado un organigrama integral", dijo Panseri, quien consideró "prematuro" dictaminar ascensos sin tratar un proyecto integral de reorganización.

Niz fue severo al recalcar "me opongo terminante y categóricamente a la propuesta formulada" y estribó en la cuestión del orden y las funciones, pero especialmente en la cuestión presupuestaria.

Pero también allí queda al descubierto que no se tuvo en cuenta la cuestión del dinero disponible en la economía judicial cuando, sin que se advierta oposición, en junio pasado se autorizó a que el juez Panseri viaje a Francia para encabezar en agosto la colocación de una placa de homenaje al General José de San Martín en su última morada, en Boulogne-sur-Mer.

No obstante, en esta oportunidad el desacuerdo quedó al desnudo, con planteos que apuntan a lo reglamentario.

Vale señalar, los magistrados no cuestionaron la idoneidad de las seleccionadas para los ascensos, que acreditan cada una, 20 años de trayectoria en los tribunales en sus respectivas funciones con desempeños valorados por algunos de los ministros.

Sin embargo, hay clima de desacuerdo en algunas oficinas dentro del Poder Judicial. Algo dejó vislumbrar Panseri en su voto en oposición en la Acordada 35.

Según explicó, estas recategorizaciones se dieron a tiro de Acuerdo, mientras que planteos similares de organismos judiciales tales como Dirección de Arquitectura, la Dirección General de Informática, la Oficina de Estadística y Registros de Juicios Universales, el Instituto Médico Forense y la Dirección de Recursos Humanos, entre otros, fueron supeditados a la resolución del organigrama funcional general y permanecen tramitando.

Asimismo, fuentes judiciales explicaron a El Litoral que, en el caso de la jefa de Ceremonial, tendrá, entre otras funciones, la misión de "adquirir y enviar obsequios, presentes y ofrendas florales en nombre del Superior Tribunal de Justicia o de Presidencia", con un haber por encima de gente que tiene personas a su cargo y que se encargaron de escribir los códigos de la Provincia, por ejemplo.