Referentes del justicialismo llegan a Corrientes para una charla sobre Cristina Kirchner

El senador nacional Oscar Parrilli y el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini llegarán a Corrientes este viernes para participar de una charla sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La actividad se realizará a las 19.30 en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Salta 663.

El encuentro se denomina “Cristina Libre” y también contará con la participación de las diputadas nacionales Lucía Cámpora y Teresa García. La convocatoria forma parte de un ciclo de actividades federales organizado por el Instituto Patria en distintas provincias.

La jornada propone debatir sobre las causas judiciales que involucran a la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista nacional. Desde la organización plantean que el espacio busca denunciar lo que consideran “una persecución judicial y una proscripción política”.

Según explicaron, además del análisis jurídico y político, la actividad apunta a promover la formación y organización de la militancia peronista en Corrientes. La convocatoria será abierta a toda la comunidad.



