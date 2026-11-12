CONIN Virasoro, una obra que acompaña los primeros 1.000 días de vida

"Nos invitaron a conocer CONIN Virasoro, su función y sus instalaciones. Durante la recorrida, el equipo nos explicó cómo trabaja con los chicos y sus familias y qué necesita para ampliar la atención. De la visita participaron también el intendente de Garabí y el concejal Walter Villalba", detalló el senador Noel Breard.

"El centro atiende a unos 45 chicos y cuenta con un equipo de 15 personas de distintas especialidades, bajo la dirección de la trabajadora social Lorena Ramírez. La atención sigue protocolos para evaluar y acompañar cada caso. Incluye controles pediátricos y nutricionales, asistencia alimentaria y orientación a las familias para preparar comidas, mejorar la alimentación y sostener los cuidados cotidianos en el hogar".

"En el último operativo de control pediátrico y social se detectaron 15 nuevos casos de desnutrición infantil que requieren atención. Según informó la institución, incorporar a estos chicos supone un costo adicional de $2,5 millones por mes, principalmente para honorarios profesionales y leches especiales".

"CONIN Virasoro funciona en el ámbito de la Asociación Civil Banco de Alimentos Ombú, presidida por Federico Guevshenian. Su secretario, Adolfo Navajas, fue el primer presidente de la entidad, fundada en 2002. La exdirectora Ana María Soto, docente jubilada, sigue colaborando como integrante de la comisión directiva. Su madre, Juana Rodríguez de Soto, fue distinguida recientemente por el Senado con la Orden San Martín".

"La asociación sostiene su actividad con aportes privados y algunas contribuciones públicas. Sigue buscando socios aportantes e invita a comerciantes y empresarios a sumarse como protectores de la obra. Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la institución para inscribirse y acordar la modalidad de su aporte. Las contribuciones mensuales permiten planificar la incorporación de los 15 chicos y sostener sus tratamientos y controles".

"Es una obra admirable. Durante la visita vimos de cerca la dedicación de un equipo que busca a tiempo a los chicos que necesitan atención y acompaña a sus familias durante la recuperación. Sumar nuevos aportantes permitirá que ese trabajo llegue a más hogares", destacó.