Juan Pablo Valdés recibió a Karina Milei: cómo avanza la agenda vinculada al fenómeno El Niño

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió en el Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro a la comitiva encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los funcionarios nacionales llegaron a la provincia para supervisar las acciones preventivas alrededor del fenómeno de El Niño.

La delegación está encabezada por la hermana del presidente Javier Milei y por Diego Santilli, jefe de Gabinete. También la integran Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional; y Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.

A través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), se busca coordinar y supervisar las medidas de prevención y respuesta sobre el fenómeno El Niño, que provocó crecimiento de los ríos e inundaciones.

🔴 Aterrizó la comitiva nacional (11.00)

Los funcionarios se dirigieron al Parque Tecnológico.

🔴 Valdés habló en el aeropuerto (10.55)

Antes de la llegada de la comitiva, Valdés adelantó que recorrerán el centro de monitoreo para revisar las acciones desplegadas frente a las inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná. También supervisarán el trabajo conjunto entre la agencia nacional y el centro de operaciones provincial.

El mandatario señaló que, si los tiempos de la agenda lo permiten, también visitarán las obras de desagüe que ejecutó la provincia para reducir el impacto del fenómeno. Entre ellas mencionó la intervención en el arroyo Pirayuí.

Consultado sobre la posibilidad de hablar de política durante el encuentro, Valdés respondió: “No creo que haya tiempo. Estaremos puntualmente con actividad muy precisa”. Luego volvió a remarcar que la visita está centrada exclusivamente en la emergencia y la coordinación entre Nación y Provincia.



