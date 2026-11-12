Juan Pablo Valdés anunció un aumento salarial del 10% para estatales de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció un nuevo incremento salarial del 10% destinado a la totalidad de los trabajadores estatales activos y el sector pasivo de la administración pública provincial.

La medida alcanza tanto a los agentes de planta como a los jubilados y pensionados dependientes del Estado correntino, en el marco de la política de recomposición de ingresos que lleva adelante el Ejecutivo provincial.

Conferencia de prensa y lanzamiento de Corrientes Sostiene II

Para precisar los alcances técnicos, los tramos de aplicación y el impacto presupuestario del aumento anunciado por el mandatario, el ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, brindará una conferencia de prensa este viernes.

Durante la presentación oficial en el Ministerio de Hacienda, se sumará la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, quien aprovechará la instancia para dar a conocer los detalles operativos y financieros de la nueva etapa del programa Corrientes Sostiene II.