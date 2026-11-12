El Senado de Corrientes dio media sanción la emergencia climática e hídrica por 180 días

El Senado de Corrientes aprobó este jueves con media sanción la declaración del estado de emergencia climática e hídrica en todo el territorio provincial por el término de 180 días, prorrogable por igual período en caso de persistir los eventos críticos derivados de la corriente de "El Niño".

La medida fue sancionada durante la 15° Sesión Ordinaria de la Cámara alta, encabezada por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, tras haber sido remitida por el Poder Ejecutivo Provincial para agilizar las obras de mitigación y asistencia.

Al fundamentar la iniciativa en el recinto, el senador Henry Fick explicó el alcance temporal y preventivo de la normativa: "Se va a extender la emergencia por 180 días, iremos viendo cómo seguimos con el transcurso del tiempo; y si bien todavía no nos trata del todo mal, sabemos que los meteorólogos y los estudiosos del tema dicen que los próximos meses va a ser bastante compleja la situación, así que se están haciendo las obras necesarias para mitigar lo más posible los efectos".

Acuerdos judiciales, sanciones culturales y proyectos girados a comisión

En el transcurso de la jornada parlamentaria, el cuerpo prestó acuerdo constitucional para dos designaciones en el Poder Judicial de Corrientes:

Mauro Daniel Casco: designado como Fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas ( UFIC ) de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Goya .

Juan Ignacio Alderete: designado como Defensor de Pobres y Ausentes Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Corrientes Capital.

Asimismo, se convirtieron en ley dos iniciativas venidas en revisión de la Cámara de Diputados: la declaración de Fiesta Provincial para la Muestra de la Artesanía "Arandú Pó (Manos Sabias)" de Empedrado, y la declaración de Colonia Liebig como "Tierra de Esperanza - Portal de la Navidad Correntina".

Por otra parte, se fijó preferencia para tratar en la próxima sesión el proyecto del Ejecutivo sobre preservación e infraestructura del "Corredor Belgrano".

En cuanto al ingreso de nuevas iniciativas, la senadora Carlota Carballo presentó dos proyectos de ley para crear el Programa Provincial de Planificación y Gestión del Legado Digital y promover la economía plateada para personas mayores de 50 años. A su vez, el Ejecutivo remitió el expediente para declarar Reserva Natural "Mocoretá" a un inmueble en el departamento Monte Caseros, y desde Diputados ingresaron propuestas vinculadas a la prevención de la ludopatía online en escuelas, la declaración de Personalidad Destacada al doctor Augusto Millán y diversas efemérides provinciales.

Reconocimiento "Joven Honorable" para la estudiante Josefina Azula

Durante la sesión, el cuerpo legislativo entregó la distinción "Joven Honorable" a Josefina Azula, estudiante correntina de 16 años que cursa el 5º año en la Escuela Normal Dr. Fernando Piragine Niveyro, de Empedrado.

El reconocimiento puso en valor su trayectoria en competencias matemáticas y su representación internacional por la Argentina.

Desde 2023 clasifica de manera consecutiva a las instancias nacionales en Córdoba, mientras que en la Olimpiada Matemática del Nordeste Argentino (NEA) obtuvo el primer puesto en 2024, el tercer lugar en 2025 y volvió a consagrarse campeona en 2026.