Balance del primer año de gestión: Matías Bocalón destaca el deporte, la inclusión y una nueva agenda de trabajo en el Concejo

El concejal capitalino, Matías Bocalón, realizó un balance de su primer año en el ámbito legislativo. Desde CICO, junto a Rocío Báez y bajo la conducción de Ariel Báez, impulsó una agenda que puso el foco en el deporte, la discapacidad, la cultura, la salud y el reconocimiento a los protagonistas de la comunidad correntina.

—¿Qué balance hacés de este primer año de trabajo en el Concejo Deliberante?

—Muy positivo. Llegué al Concejo con muchas ganas de trabajar, con ideas y con la intención de aportar desde mi experiencia, pero también desde el contacto permanente con los vecinos. Vengo de otro ámbito, del deporte y de la gestión, y creo que eso me permitió incorporar otras inquietudes y llevarlas al trabajo legislativo.

Presentamos proyectos, acompañamos iniciativas y tratamos de que cada propuesta tenga un sentido para la cotidianeidad de los correntinos. Para mí, el Concejo tiene que ser mucho más que un lugar donde se debaten expedientes: debe ser un espacio que escuche, que proponga y que esté cerca de la gente.

—¿El deporte recuperó protagonismo en el Concejo?

—Sin dudas. Vengo del deporte, fui subsecretario de Deportes de la Municipalidad entre 2019 y 2025 y conozco de cerca la realidad de los clubes, los deportistas, los entrenadores y las instituciones.

Sentía que hacía mucho tiempo el deporte no tenía, dentro del Concejo Deliberante, el espacio y el protagonismo que merece. Por eso buscamos volver a instalarlo en la agenda legislativa, con proyectos, reconocimientos y propuestas que permitan poner en valor todo lo que representa para nuestra sociedad.

Impulsamos iniciativas para reconocer a deportistas y referentes de distintas disciplinas, trabajamos sobre la historia y la identidad deportiva de Corrientes y también presentamos la propuesta del Museo Municipal del Deporte Correntino.

No hablamos solo de deporte competitivo. Hablamos de educación, salud, contención, inclusión y oportunidades. Detrás de cada club hay familias, dirigentes y profesores que hacen un trabajo enorme y que muchas veces no tienen el reconocimiento que merecen.

—También hubo proyectos relacionados con discapacidad e inclusión.

—Sí, y ahí quiero destacar especialmente el trabajo compartido con Rocío Báez. Es una temática que nos interesa mucho y en la que coincidimos plenamente: la inclusión tiene que dejar de ser una expresión linda para convertirse en acciones concretas.

Trabajamos en iniciativas vinculadas a la discapacidad, la concientización y capacitación sobre epilepsia, el abordaje humanizado del síndrome de Down y la necesidad de generar una ciudad con más oportunidades para todos.

Creemos que el Estado tiene que acompañar, escuchar y derribar barreras. Hay muchas familias que necesitan respuestas y desde nuestro lugar queremos contribuir a que esas demandas tengan un espacio dentro del Concejo.

También nos preocupa lo que sucede con nuestros jóvenes, especialmente problemáticas como las apuestas online y la ludopatía. Son cuestiones que necesitan prevención, información y compromiso de toda la comunidad.

—¿Cómo surge la necesidad de trabajar en reconocimientos a personalidades e instituciones de Corrientes?

—Porque Corrientes tiene una riqueza humana, cultural y deportiva extraordinaria. Hay personas que hacen cosas maravillosas desde hace muchos años, instituciones que trabajan en silencio y vecinos que dejan una huella en nuestra comunidad, sin pedir nada a cambio.

Creemos que el Concejo también tiene que estar para reconocer esas historias. Impulsamos declaraciones de interés y reconocimientos a deportistas, referentes culturales, instituciones y personas que representan los valores de nuestra ciudad.

A veces parece que un reconocimiento es simplemente un expediente, pero para quien lo recibe significa muchísimo. Es decirle que su esfuerzo vale, que su trayectoria importa y que su ciudad está orgullosa de lo que hace.

—¿Cómo se articula este trabajo en CICO y con la conducción de Ariel Báez?

—Para nosotros la conducción de Ariel Báez es importantísima. Es nuestro presidente y viceintendente, y tiene un rol fundamental en el crecimiento de CICO y en la identidad que estamos construyendo como espacio político.

Ariel le imprime al partido una orientación muy clara, una impronta de trabajo y una guía que nos marca el camino. Nos transmite una manera de entender la política, con compromiso, cercanía con los vecinos y objetivos concretos. Creo que esa conducción es fundamental para que todos los que formamos parte de CICO tengamos claridad sobre hacia dónde queremos ir y qué queremos aportar a Corrientes.

En el Concejo, junto a Rocío Báez, buscamos representar esa identidad a través del trabajo legislativo y territorial. Tenemos miradas que se complementan, compartimos muchas preocupaciones y trabajamos en equipo. Lo importante es entender que cada proyecto también forma parte de una construcción colectiva.

—¿Qué aporta tu perfil personal al Concejo?

—Tiene que ver con la energía, las ganas y la forma de encarar las cosas. Me gusta proponer, aprender, escuchar y no quedarme quieto. Creo que la política necesita personas que se animen a pensar cosas nuevas, que no tengan miedo de salir de lo habitual y que puedan hablar con los vecinos con naturalidad, sin tanto protocolo.

Me gusta una política descontracturada, cercana, donde uno pueda conversar con un vecino en una plaza, en un club o en una institución como lo haría en el recinto. Siempre con responsabilidad, porque representar a los correntinos es algo muy importante.

—¿Qué objetivos se plantean para el próximo año?

—Seguir por este camino, profundizar el trabajo legislativo y territorial. Tenemos muchas ideas y sabemos que todavía hay muchísimo por hacer.

Queremos seguir acompañando a los clubes, a las instituciones educativas, a los emprendedores, a los artistas, a los deportistas y a cada vecino que tenga una propuesta para mejorar su barrio o su ciudad.

Soy muy agradecido con quienes nos acompañan, con Rocío, con Ariel y con todo el equipo de CICO. Esto es una construcción colectiva y tenemos que seguir fortaleciéndola.

Mi compromiso es seguir aportando desde el lugar que me toca, con la misma energía con la que llegué, escuchando y tratando de que cada año podamos dejar algo positivo para Corrientes.

Creo que el desafío es hacer un Concejo cada vez más cercano a la gente, que escuche, que se anime a proponer y que entienda que el deporte, la cultura y la inclusión también son parte fundamental del desarrollo de nuestra ciudad.