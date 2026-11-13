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Plus extraordinario para municipales: este martes 17 comienza el pago en Corrientes

Quienes cobren por ventanilla deberán respetar el cronograma establecido según la terminación del DNI.
 

Por El Litoral

Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 12:35

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer cómo será el pago del plus extraordinario de noviembre. El martes 17 los agentes de planta permanente, contrato y neike bancarizados tendrán depositado el dinero en sus cuentas bancarias. Se podrá acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su lado, los trabajadores neike no bancarizados cobrarán por terminación de DNI en la Caja Municipal de Préstamos (CMP) de calle Brasil 1269. Los horarios establecidos son de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20, según el siguiente cronograma.

  • Martes 17: DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4.
  • Miércoles 18: DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9.

En cambio, los neike bancarizados que no tienen tarjeta de débito cobrarán por ventanilla en el Banco de Corrientes (avenida Teniente Ibáñez 1826). También se seguirá el mismo cronograma de pago.

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