El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este viernes una intensa agenda de inauguraciones en Colonia Liebig, donde dejó habilitadas obras de infraestructura deportiva, productiva y vial destinadas a potenciar el crecimiento económico y social de la localidad y su zona de influencia.

La jornada comenzó en las instalaciones del Club Social y Deportivo Sol de Mayo, entidad fundada en 1957, donde el mandatario estrenó nuevos vestuarios y un moderno sistema de iluminación.

Durante el acto, el jefe del Ejecutivo provincial ratificó el compromiso de continuar acompañando el desarrollo institucional con la construcción de tribunas y de un polideportivo municipal, al tiempo que anticipó: "Junto a la Intendente vamos a trabajar para que la ciudad tenga una pileta".

El presidente del club, Lizardo González, agradeció el respaldo del Gobierno de Corrientes y destacó el esfuerzo cotidiano de dirigentes, entrenadores y familias.

Por su parte, la intendenta Lorena Soledad Kowacz remarcó el impacto comunitario de la obra al precisar que alrededor de 500 vecinos participan de las disciplinas deportivas de la institución, que cuenta con equipos masculinos y femeninos en diversas categorías. En la misma línea, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, felicitó a la comisión directiva por concretar proyectos en beneficio de la comunidad.

Impulso a la piscicultura con una nueva planta de faena

En el plano productivo, Valdés inauguró la planta de faena de la Cooperativa Piscícola, poniendo en valor la articulación entre el Estado provincial, el municipio y los productores locales. El gobernador sostuvo que la piscicultura constituye una herramienta estratégica para diversificar la matriz agropecuaria y generar nuevos puestos de trabajo en el nordeste correntino.

El presidente de la entidad, Héctor Biale, celebró la puesta en marcha del complejo y detalló que la cooperativa reúne a 32 socios activos y cerca de 55 estanques en producción, alcanzando una capacidad estimada de 16.500 peces cada año y medio.

A su turno, el ministro de Producción, Walter Chávez, subrayó que esta infraestructura resuelve uno de los principales cuellos de botella para la comercialización formal del sector, recordando el apoyo permanente de la cartera mediante la entrega de alevinos y alimentos balanceados.

Además, la jefa comunal Lorena Soledad Kowacz destacó la proyección regional de la planta, que permitirá integrar la producción de localidades vecinas como San Carlos, Garruchos, Garaví, Colonia Unión y Gobernador Virasoro.

Obras viales estratégicas en la Ruta Provincial N° 74

Para cerrar la visita oficial, el gobernador y la intendenta habilitaron 5 kilómetros de enripiado sobre la Ruta Provincial N° 74, ejecutados con financiamiento del Fondo de Desarrollo Rural (FDR).

Estos trabajos complementan otros 10,5 kilómetros ya intervenidos dentro del corredor vial que vincula San Carlos con la Ruta Nacional N° 14, optimizando la transitabilidad permanente y agilizando el transporte de la producción primaria hacia los secaderos de la región.