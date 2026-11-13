Aumento estatal en Corrientes: el 10% impactará en los sueldos de diciembre

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Corrientes, Héctor Grachot, explicó cómo se distribuirá el aumento salarial del 10% anunciado para los trabajadores estatales. La mejora impactará en diciembre junto al medio aguinaldo y alcanzará a la administración general, docentes, personal de seguridad y agentes de salud.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario señaló que la Provincia resolvió otorgar el incremento pese a la caída de los recursos provenientes de la coparticipación. Además, precisó que la medida representará una inversión adicional de $22.700 millones.

“Venimos en un año complicado en coparticipación. A lo largo de los meses no hemos podido recuperar esa caída de casi 40 mil millones de pesos”, sostuvo Grachot.

En ese contexto, destacó la decisión del gobernador Juan Pablo Valdés de avanzar con la mejora salarial para diciembre. “Son 22.700 millones de pesos más que va a volcar la Provincia para las familias correntinas. Va a ser un incentivo importante para el consumo”, afirmó.

Cómo se distribuirá el aumento salarial

Administración general y Vialidad

Incremento del 10% en la asignación de clase correspondiente a todas las categorías

Se incorporan $90.000 netos al concepto 134 (remunerativo).

Incluye a los veteranos de Malvinas.

Docentes

Aumento del 10% en el salario básico.

Se incrementa el código 632 en $90.000 netos.

Seguridad

Aumento del 10% del valor punto.

Se eleva un 10% el mínimo garantizado, que toma como referencia el grado de cabo de Policía.

Se actualizan los códigos 180 y 601.

Salud

Incremento del 10% para las guardias médicas.

La mejora también alcanza a residentes provinciales y nacionales, Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería.

Incluye a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.

Canastas y Corrientes Sostiene

Grachot también adelantó que el Gobierno provincial trabaja con la Cámara de Supermercados para ofrecer dos canastas durante las fiestas. Una será navideña, con siete productos y un valor estimado de $15.000, mientras que la segunda incluirá alimentos de consumo masivo y costará alrededor de $15.500.

Por otra parte, el BanCo puso a disposición distintas alternativas de financiamiento y refinanciación de deudas, entre ellas la línea Corrientes Sostiene Ampliada. El objetivo es aliviar compromisos de tarjetas de crédito y acompañar a familias, comerciantes, pymes y productores.

En ese sentido, también se habilitó una línea específica para asistir a los damnificados por los efectos del fenómeno El Niño.