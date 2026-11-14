Más de 600 jóvenes de La Libertad Avanza marcaron el camino para la reelección de Milei

n La Juventud de La Libertad Avanza llevó adelante su decimoquinto Congreso Federal en la provincia de Corrientes, en el marco de un ciclo de encuentros que recorre distintas jurisdicciones del país. La iniciativa da continuidad al espíritu con el que nació el movimiento, con los jóvenes como protagonistas de la difusión de las ideas de la libertad y de la construcción política de La Libertad Avanza en todo el territorio nacional.

La convocatoria tuvo lugar este sábado 14 de noviembre, de 16 a 19 horas, en Corrientes capital. Participaron más de 600 jóvenes provenientes de más de 30 localidades de la provincia, entre dirigentes, referentes y militantes que llevan adelante el trabajo de la organización en sus comunidades.



El ciclo es organizado y encabezado a nivel nacional por Sharif Menem, Iñaki Gutiérrez, Rocío Gómez y Eugenia Rolón, quienes estuvieron presentes en Corrientes y tuvieron a su cargo el cierre del congreso.

Estos encuentros expresan el protagonismo que la juventud tiene desde los orígenes de La Libertad Avanza y proyectan ese recorrido hacia los próximos desafíos del movimiento, de cara a la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

Durante la jornada se desarrollaron paneles, exposiciones y espacios de intercambio sobre temas vinculados con la participación juvenil y el desarrollo territorial.

Entre los ejes se destacaron educación e inteligencia artificial, agro y campo, psicología y salud mental, emprendedurismo y finanzas, redes sociales, batalla cultural, gestión, territorio y campaña.

El programa también incluyó exposiciones sobre universidades y espacios destinados a compartir experiencias de organización y participación juvenil. La propuesta reunió temas de formación con herramientas para el trabajo cotidiano de quienes representan las ideas de la libertad en cada localidad.

La organización local estuvo a cargo de Esperanza Almirón y Evaristo Fernández Marecos, quienes también se desempeñaron como presentadores de la jornada.

El cierre reunió a los cuatro referentes nacionales en un último espacio dedicado a la agenda y los desafíos de la Juventud de La Libertad Avanza.Uno de los objetivos centrales del congreso fue propiciar el encuentro entre jóvenes de distintos puntos de Corrientes.

La jornada permitió que militantes y referentes se conocieran, intercambiaran experiencias y compartieran sus realidades territoriales, dando continuidad al trabajo conjunto que la organización lleva adelante en la provincia.El carácter federal de la iniciativa ocupa un lugar central en este recorrido.

Cada congreso pone en primer plano a los referentes locales y abre un espacio para que las experiencias de las distintas provincias formen parte de la agenda nacional de la juventud. Esa presencia territorial expresa la identidad de un movimiento que, desde sus comienzos, encontró en los jóvenes una fuerza decisiva para llevar las ideas de la libertad a todo el país.

Con este decimoquinto encuentro, Corrientes fue una nueva sede de la recorrida federal de la Juventud de La Libertad Avanza.

La convocatoria dio continuidad a una trayectoria de militancia, formación y participación, con una juventud que tiene protagonismo propio en el presente del movimiento y en el camino hacia la reelección de Javier Milei en 2027.