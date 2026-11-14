El Gobierno provincial asegura que los salarios 2026 crecerán un 28, 20%

n En el ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Corrientes aseguran que el acumulado de los aumentos salariales 2026 es del 28,20 por ciento. Cálculo al que se llega si se suman los aumentos acumulados mes a mes.



En enero el salario básico docente era de $199.536, 76 (maestra de grado) y cerrará en diciembre con $257.536,75, un crecimiento que supera el 28 por ciento.

Habrá que estar atentos y esperar para saber si la política salarial del gobierno provincial logra superar o, al menos igualar, la inflación 2026, que ya es de 26,3% y aún restan las mediciones de noviembre y diciembre.En la política salarial del gobierno provincial se debe tener en cuenta que si el aumento se incorpora al básico, no sólo aumenta el sueldo inicial, sino también los adicionales que se calculan sobre el, como la Ayuda de Material Didáctico (10%) y la Ubicación Geográfica (20%), incluso para quienes tienen 0% de antigüedad. Siempre en relación a los docentesAdemás, al ser una suma remunerativa, se realizan los aportes correspondientes al IPS y al IOSCOR, tal como señaló el Ministro de Hacienda al referirse al financiamiento y funcionamiento de ambos organismos.Cuando un incremento se paga mediante sumas fijas o códigos que no se multiplican por cargo, docentes con distinta carga laboral pueden terminar percibiendo el mismo aumento. En cambio, cuando el aumento se incorpora al básico, impacta en todos los componentes salariales vinculados a él, se refleja en los aportes previsionales y de obra social, y crece proporcionalmente según la cantidad de cargos y la antigüedad de cada docente. Un aumento neto de $100.000 mediante un código fijo genera el mismo incremento para un docente con 1, 2 o 3 cargos, mientras que incorporado al básico puede transformarse aproximadamente en $130.000 para 1 cargo, $260.000 para 2 cargos y $364.000 para 3 cargos, incrementándose además con la antigüedad.El ministro de Hacienda, Héctor Grachot, explicó cómo se distribuirá el aumento salarial del 10% anunciado para los trabajadores estatales. La mejora impactará en diciembre junto al medio aguinaldo y alcanzará a la administración general, docentes, personal de seguridad y agentes de salud.El funcionario señaló que la Provincia resolvió otorgar el incremento pese a la caída de los recursos provenientes de la coparticipación. Además, precisó que la medida representará una inversión adicional de $22.700 millones.“Venimos en un año complicado en coparticipación. A lo largo de los meses no hemos podido recuperar esa caída de casi 40 mil millones de pesos”, sostuvo Grachot.En ese contexto, destacó la decisión del gobernador Juan Pablo Valdés de avanzar con la mejora salarial para diciembre. “Son 22.700 millones de pesos más que va a volcar la Provincia para las familias correntinas. Va a ser un incentivo importante para el consumo”, afirmó.El Gobierno otorgó en marzo una suba del 6% siempre al básico y en junio de 10 por ciento.