Corrientes: Eliana Samaniego es la nueva titular del Consejo de Educación

La profesora Eliana Samaniego fue confirmada como nueva titular del Consejo General de Educación de Corrientes, tras la renuncia de Silvina Rollet la semana pasada.

Samaniego, oriunda de Goya, estará al frente del organismo en el marco de los cambios impulsados por el Gobierno provincial en el área educativa.

Además, se confirmó la designación de Teresita Proz como secretaria general del Consejo.

La renuncia de Rollet se produjo luego de que el gobernador Juan Pablo Valdés anticipara modificaciones en el Ministerio de Educación y una reorganización de distintas áreas del sistema educativo provincial.

El recambio se da en medio de la polémica y los cuestionamientos generados por el caso de la docente Nanci Godoy, que derivaron en una revisión de la estructura y el funcionamiento de organismos vinculados al área educativa.