El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presidió este lunes junto a la intendenta Verónica Espíndola el acto central por el 216° aniversario de la fundación de Curuzú Cuatiá.

Durante la ceremonia desarrollada en "La Sucursal del Cielo", el mandatario puso en valor la recta final de las obras sobre la Ruta Provincial 126, destacando su impacto en la conectividad, la seguridad vial y el transporte productivo de toda la región.

En su discurso, Valdés definió a Curuzú Cuatiá como una comunidad que "se ha sabido construir con el esfuerzo de todos los que pasaron por esta tierra" y la posicionó como "un pilar productivo y sociocultural del sur provincial".

El mandatario repasó las intervenciones de infraestructura en marcha en el departamento y su zona de influencia, subrayando la próxima finalización de la Ruta Provincial 126 y el avance del proyecto ejecutivo de la Ruta Provincial 23, que conectará a la localidad de Sauce con la provincia de Entre Ríos.

"Vamos a trabajar fuertemente para que el sur de la provincia siga desarrollándose y que la llegada de industrias sea constante", aseguró el gobernador, quien además mencionó el acompañamiento financiero al campo a través de los créditos del programa Corrientes Potencia Ganadera.

Equilibrio fiscal, apoyo productivo y balance de gestión municipal

Al proyectar los objetivos de su administración para el sector agropecuario e industrial, Juan Pablo Valdés señaló: "El desafío que nos queda como Gobierno provincial es estar cerca de nuestros productores y seguir apostando a que su capacidad, esfuerzo y trabajo saquen adelante y construyan el futuro para todos los correntinos y especialmente para los curuzucuateños".

Para sostener ese ritmo de inversión pública, el mandatario remarcó la necesidad de mantener ordenadas las finanzas estatales.

"No es fácil, pero vamos a trabajar todos los días para construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras", afirmó.

Por su parte, la intendenta Verónica Espíndola agradeció el respaldo permanente del Gobierno de Corrientes a su gestión comunal, enumerando logros como la adquisición de vehículos y maquinaria vial, la pavimentación de calles, la ampliación del alumbrado y la recuperación de espacios públicos.

Finalmente, la jefa comunal convocó a sostener el trabajo articulado entre el municipio, las instituciones y los vecinos, ratificando el compromiso de mejorar los barrios, los servicios urbanos y la educación, al tiempo que acompaña el crecimiento comercial y productivo local.

Tras las alocuciones oficiales, se realizó el tradicional desfile cívico-militar frente a la plaza Manuel Belgrano, con el paso de escuelas, fuerzas de seguridad, clubes, entidades civiles y agrupaciones tradicionalistas.