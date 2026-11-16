El Concejo Deliberante de Corrientes aprobó en primera lectura el proyecto de Ordenanza Tarifaria 2027, una iniciativa que contempla una actualización promedio del 29% en los tributos municipales para el próximo ejercicio fiscal.
La votación tuvo lugar durante una sesión especial encabezada por el presidente del cuerpo deliberativo, Marcos Amarilla.
De manera previa al debate en el recinto, los concejales mantuvieron una reunión técnica con el secretario de Hacienda de la comuna, Jorge Suaid, quien expuso los alcances financieros y las variables contempladas en el expediente.
Desde el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) fundamentaron la necesidad de adecuar las escalas tributarias argumentando que la actualización de los recursos resulta indispensable para sostener los programas de inversión pública en marcha y afrontar los costos operativos que demanda la prestación cotidiana de los servicios urbanos en la capital correntina.
Cronograma e inscripción para la audiencia pública
Cumplido el trámite de primera lectura, el procedimiento legislativo continuará con la instancia de participación ciudadana mediante una audiencia pública, donde los vecinos podrán expresar sus opiniones, observaciones y sugerencias sobre el esquema impositivo proyectado.
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Fecha y lugar: la audiencia se llevará a cabo el martes 1 de diciembre, a partir de las 8 horas, en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, ubicado en 25 de Mayo 1132.
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Plazo de inscripción: los interesados en hacer uso de la palabra tendrán tiempo para registrarse hasta el jueves 26 de noviembre inclusive.
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Obtención de formularios: las planillas de inscripción se encuentran disponibles en la Mesa de Entradas y Salidas del parlamento comunal y en las plataformas digitales oficiales del Concejo y del Municipio.
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Modalidades de presentación: el trámite podrá completarse de forma presencial, en la Mesa de Entradas y Salidas del HCD en el horario de 8 a 18:30 horas, o de manera virtual, remitiendo el formulario completo en formato PDF o fotografía a la casilla oficial de correo electrónico de la mesa de entradas legislativa.