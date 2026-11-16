El Concejo Deliberante de Corrientes aprobó en primera lectura el proyecto de Ordenanza Tarifaria 2027, una iniciativa que contempla una actualización promedio del 29% en los tributos municipales para el próximo ejercicio fiscal.

La votación tuvo lugar durante una sesión especial encabezada por el presidente del cuerpo deliberativo, Marcos Amarilla.

De manera previa al debate en el recinto, los concejales mantuvieron una reunión técnica con el secretario de Hacienda de la comuna, Jorge Suaid, quien expuso los alcances financieros y las variables contempladas en el expediente.

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) fundamentaron la necesidad de adecuar las escalas tributarias argumentando que la actualización de los recursos resulta indispensable para sostener los programas de inversión pública en marcha y afrontar los costos operativos que demanda la prestación cotidiana de los servicios urbanos en la capital correntina.

Cronograma e inscripción para la audiencia pública

Cumplido el trámite de primera lectura, el procedimiento legislativo continuará con la instancia de participación ciudadana mediante una audiencia pública, donde los vecinos podrán expresar sus opiniones, observaciones y sugerencias sobre el esquema impositivo proyectado.