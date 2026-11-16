Una vieja estación recuperada para los vecinos en el pueblo correntino que fundó Belgrano

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó el domingo una jornada de inauguraciones en Curuzú Cuatiá, como parte de las actividades por el 216° aniversario de la ciudad. La agenda incluyó obras sociales, urbanas y deportivas ejecutadas en conjunto entre la Provincia y el Municipio.

La primera actividad fue la reinauguración del Hogar de Ancianos “Adelina Bobbio de Ezcurra”, una institución fundada en 1925. Las refacciones, realizadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, permitieron renovar sus instalaciones y ampliar su capacidad de alojamiento a 22 residentes, 12 más que anteriormente.

Durante el acto, Valdés destacó la importancia de mejorar las condiciones de atención de los adultos mayores. También participaron el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen; la presidenta de la Comisión Directiva, Carmen Marticorena, y residentes de la institución.

Un nuevo Centro Integrador Comunitario

La jornada continuó con la inauguración del Centro Integrador Comunitario (CIC) “La Vieja Estación”, ubicado en el barrio Centenario. El edificio fue recuperado por la Municipalidad y funcionará como un espacio de atención y acompañamiento para los vecinos.

El centro ofrecerá servicios de salud y acción social, además de actividades de alimentación, apoyo escolar y controles sanitarios. Según explicó la intendenta, con su apertura se completa la cobertura territorial de estos espacios en la ciudad.

Valdés destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios y afirmó que continuarán impulsando obras destinadas a responder a las necesidades de cada comunidad.

Pavimento e iluminación en el barrio Centenario

Otro de los puntos de la agenda fue la habilitación de 300 metros de pavimento e iluminación sobre calle El Maestro, principal acceso al barrio Centenario.

Los trabajos buscan mejorar la conectividad y la seguridad de los vecinos, además de facilitar la circulación durante los días de lluvia. Durante el acto, Fernando Canteros, en representación de los frentistas, agradeció las obras y destacó sus beneficios para el barrio.

Nuevas luces para el Club Huracán

Como cierre de la jornada, quedó habilitado el nuevo sistema de iluminación del estadio del Club Huracán, ubicado en la intersección de Comandante Andresito y Chiclana.

La intervención permitirá ampliar los horarios de entrenamiento y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades deportivas. La institución, fundada en 1935, cuenta actualmente con alrededor de 300 deportistas en distintas disciplinas.

Valdés resaltó el papel de los clubes como espacios de integración y contención para niños y jóvenes, y ratificó la continuidad de las inversiones en infraestructura deportiva.

Por su parte, Espíndola valoró las obras realizadas durante la jornada y destacó su impacto en distintos sectores de la comunidad. Las actividades contaron con la participación de funcionarios provinciales y municipales, legisladores e intendentes de localidades vecinas.