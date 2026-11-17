Con la participación de representantes de los 24 departamentos de la provincia, La Libertad Avanza Corrientes llevó adelante un encuentro partidario en el que se definieron los principales lineamientos de trabajo para la próxima etapa.

La agenda contempla recorridas por el interior provincial, encuentros con referentes locales y un contacto permanente con los vecinos, casa por casa, para escuchar sus inquietudes y fortalecer la presencia territorial del partido.

Desde la conducción provincial destacaron la importancia de consolidar una estructura organizada en cada localidad y mantener abiertos los espacios de diálogo con quienes comparten los principales objetivos del proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei.

“Somos el partido del Presidente en Corrientes y tenemos una responsabilidad muy importante: seguir fortaleciendo nuestra organización, escuchar a los correntinos y generar espacios de encuentro con todos aquellos que compartan esta visión de país”, expresaron desde la conducción partidaria.

Asimismo, señalaron que el trabajo de los próximos meses estará centrado en fortalecer a los referentes del interior, promover la participación y avanzar en una construcción política amplia, basada en objetivos comunes y en el acompañamiento al rumbo nacional.

“Tenemos claro cuál es nuestro camino y vamos a seguir trabajando con responsabilidad, diálogo y presencia en toda la provincia, siempre con el proyecto del presidente Javier Milei como eje de nuestra construcción política”.

El encuentro marcó el inicio de una agenda de trabajo que se desarrollará en los distintos departamentos de Corrientes, con el objetivo de consolidar la organización partidaria y ampliar los espacios de participación y diálogo.