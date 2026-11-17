El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes resolvió un aumento salarial del 10% a partir del 1 de diciembre de 2026. Según se estableció, tendrá impacto en magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales de toda la provincia.

La medida fue aprobada por mayoría este martes, durante el Acuerdo Extraordinario N° 8/2026 del STJ. La reunión se realizó a las 8 en la Sala de Acuerdos “Patria, Libertad y Constitución”.

El encuentro fue encabezado por el presidente del STJ, Guillermo Horacio Semhan, y también participaron los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín, Fernando Augusto Niz y Eduardo Gilberto Panseri, junto con César Pedro Sotelo, máxima autoridad del Ministerio Público.