Un juez de faltas y el auditor Administrativo Contable de la Municipalidad de Corrientes están a un paso de conseguir otros cuatro años en sus cargos, si el Concejo Deliberante les da este jueves el visto bueno.

Se trata del juez de faltas Juan Ignacio Asayag y el auditor Aníbal Mosqueda, por quienes el Departamento Ejecutivo Municipal a cargo del intendnete Claudio Polich solicitó a los concejales se les renueven sus mandatos.

Asayag es el único juez a término que requiere cada cuatro años la renovación del cuerpo deliberativo comunal, dado que su llegada al cargo fue posterior a la reforma de la Carta Orgánica en 2014, cuando la gestión de Fabián Ríos llamó a una convención estatuyente que impuso por primera vez el plazo.

Mosqueda atraviesa un proceso similar. El mandato del revisor de cuentas se extiende por cuatro años con paso obligatorio de su propuesta (en este caso de renovación) por el Concejo Deliberante.

El funcionario actual va por una nueva etapa, luego de asumir por primera vez en el cargo en diciembre de 2018, cuando reemplazó a Tirso José Pablo Soto.

En este contexto vale señalar que en el Tribunal de Faltas de la Ciudad permanece vacante el cargo de juez de la cuarta nominación. Allí se desempeñó Luciano Cabrera desde el año 2023 hasta que en diciembre de 2025 fue designado ministro de Ciencia y Técnica de la Provincia en el gabinete del gobernador Juan Pablo Valdés.