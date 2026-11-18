El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, habló con la prensa y anticipó la posibilidad de otorgar un bono navideño a los trabajadores estatales. Según aseguró, el Gobierno provincial analiza la medida, aunque aclaró que la caída de los recursos por coparticipación condiciona las definiciones.

“Estamos trabajando. Pasada la parte de aumentos, el bono es una noticia que venimos siguiendo de cerca”, dijo el gobernador. En ese sentido, indicó que la coparticipación volvió a registrar números negativos y tuvo una caída del 3%. "Vamos cerca de 7.000 millones de pesos abajo, puede ser producto de los feriados. Veremos si se puede recuperar".

Respecto al análisis que se hace sobre el bono de fin de año, agregó: “Hay que ser pacientes y, como siempre, lo tenemos estudiado. Ya vamos a tener tiempo del anuncio”. Pese a esto, el gobernador optó por no precisar cuándo podría definirse el eventual pago.

Definiciones sobre el aumento del 10%

Por otra parte, Valdés también fue consultado sobre el incremento salarial del 10% anunciado la semana pasada y detalló la posición del Estado provincial sobre cómo administrar los recursos sin poner en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos.

“Tenemos la responsabilidad de mantener el equilibrio. Otorgamos lo que podemos dar, sin comprometer todos los servicios del Estado”, afirmó. Además, remarcó: "Es un muy buen incremento comparado con otras provincias, el empleado estatal de Corrientes es de los mejores pagos”.

Milei en Corrientes

Además, ante la noticia de que Javier Milei visitará Corrientes el próximo 26 de noviembre, Valdés se refirió a la posibilidad de mantener un encuentro con la comitiva nacional. El presidente llegará para cerrar una nueva edición del Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad.

“En principio los voy a recibir y si tiene tiempo en su agenda, seguramente nos reuniremos”, señaló el gobernador.