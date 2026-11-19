El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este jueves el acto central por el 154° aniversario de la fundación de Paso de la Patria, ceremonia que incluyó un desfile cívico-militar sobre la Plaza Federico Leloir con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, asociaciones tradicionalistas y entidades intermedias.

Durante su alocución, el mandatario anunció un paquete de medidas económicas extraordinarias para acompañar a los prestadores y comerciantes locales afectados por las crecidas vinculadas al fenómeno de El Niño, complementando las líneas vigentes del programa Corrientes Potencia Turismo.

Entre las disposiciones principales, Valdés confirmó el prorrateo de las facturas de energía eléctrica durante seis meses para sostener la actividad de los emprendimientos locales.

"Vamos a trabajar para que la electricidad, que es uno de los costos más importantes que tienen, sea prorrateada en seis meses para adelante y no tengan problemas ni cortes de luz por el siguiente período", dijo el gobernador.

Asimismo, adelantó que se triplicará el alcance de los créditos destinados a monotributistas y operadores turísticos que atravesaron situaciones críticas por las inundaciones, a lo que se sumarán beneficios de alivio fiscal articulados junto con las instituciones y autoridades comunales.

En esa línea, anunció una asistencia financiera directa de 150 millones de pesos para la Municipalidad de Paso de la Patria, orientada a tareas de reconstrucción urbana y reparación de infraestructura dañada por el avance del agua.

Obras de defensa costera y compromiso provincial

En materia de infraestructura hídrica frente a las crecidas recurrentes del río Paraná, el jefe del Ejecutivo provincial destacó la finalización de la defensa del Huajó, cuya cota fue elevada hasta los 8,50 metros.

Además, confirmó el inicio de las tareas en las defensas norte y sur sobre la costa y el avance sostenido del terraplén que se extiende desde el Casino hasta la cabaña Don Julián.

Si bien reconoció que estas intervenciones estructurales demandan plazos prolongados de ejecución, ratificó el respaldo total de su administración: "Nosotros no los vamos a dejar solos".

En ese sentido, aseguró que el Gobierno de Corrientes llevará adelante la obra integral de defensa proyectada para la villa turística aun si no se concreta el financiamiento nacional: "Nosotros vamos a cambiar esta historia con este terraplén".

Articulación institucional con el Municipio

Por su parte, el intendente de Paso de la Patria, Oscar García, agradeció la presencia inmediata del Estado provincial durante la emergencia hídrica. "Estuvieron desde el primer momento para asistir a las familias y para que la sociedad pueda sobrellevar un duro momento", señaló.

En ese sentido, el jefe comunal convocó a sostener la labor conjunta entre el Municipio, la Provincia, las instituciones y el sector privado. "Necesitamos seguir trabajando juntos para que Paso de la Patria desarrolle todo su potencial", afirmó.

Finalmente, remarcó el valor estratégico de la inversión pública en la localidad: "No estamos hablando solamente de obras para embellecer nuestra localidad, sino de inversiones estratégicas para generar desarrollo, atraer visitantes, crear empleo y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente".

El acto oficial contó también con la presencia del vicegobernador Pedro Braillard Poccard, la viceintendenta Estela Villán, ministros del gabinete provincial, legisladores e intendentes de la región.