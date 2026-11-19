La Municipalidad de Corrientes informó que este martes 24 de noviembre los agentes de planta permanente, contratados y trabajadores Neike bancarizados tendrán depositado el plus de refuerzo, al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.







En tanto, los trabajadores Neike no bancarizados cobrarán por terminación de DNI en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en calle Brasil 1269, en los horarios habituales de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20, conforme al siguiente cronograma:

Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.

Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.