El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes celebró su 33° sesión ordinaria, jornada en la que tomó estado parlamentario el proyecto de Ordenanza de Presupuesto Municipal 2027 remitido por el Departamento Ejecutivo, con una proyección de recursos que asciende a $256.314.304.681.

La iniciativa financiera, que detalla el cálculo de recursos corrientes y de capital, la previsión de gastos y la programación de fuentes y aplicaciones financieras para el próximo ejercicio fiscal, fue girada a las comisiones de Hacienda y Legislación para iniciar su estudio técnico.

En el mismo encuentro legislativo, los concejales aprobaron en primera lectura el régimen transitorio de permisos para la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros, ordenanza que prorroga la emergencia del transporte en la capital correntina hasta el 31 de diciembre de 2027.

Tras este aval inicial, el expediente continuará su análisis en las comisiones de Obras, Hacienda y Legislación, y será sometido a audiencia pública el próximo 4 de diciembre, instancia participativa cuya inscripción permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre.

Designaciones institucionales y proyectos con estado parlamentario

Durante el desarrollo de la sesión, el cuerpo deliberativo aprobó también dos nombramientos clave para la estructura de control y justicia administrativa de la comuna:

Juzgado Administrativo de Faltas N° 5: se aprobó la designación del abogado Juan Ignacio Asayag como nuevo juez administrativo.

Auditoría Municipal: se avaló el nombramiento del contador Edgar Aníbal Mosqueda para desempeñar el cargo de Auditor Municipal.

Asimismo, tomaron estado parlamentario diversas iniciativas impulsadas por los ediles capitalinos, entre las que se destacan la creación del Sistema Municipal de Monitoreo Ambiental Satelital y Gestión de Información Geoespacial (girado a Salud, Ecología y Legislación); la actualización del Régimen Municipal de Ambientes Libres de Humo y Emisiones (remitida a Legislación); y la propuesta para declarar Ciudadano Ilustre al Gran Maestro Jorge Demarchi por su trayectoria deportiva internacional en Taekwon-Do ITF (girada a Cultura).

Finalmente, el parlamento comunal aprobó declaraciones de Interés para la primera Conferencia Nacional CCEMFASA de Fuerzas Armadas y de Seguridad, el primer Congreso del Nordeste Argentino sobre Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad ("Expo Seguridad 2026") y la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal del Catastro (CFC), prevista del 25 al 27 de noviembre en la ciudad de Corrientes.