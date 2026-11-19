El gobernador Juan Pablo Valdés inició el trámite para incorporar a Horacio Ortega como miembro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. El mandatario envió a la Cámara de Senadores el pedido de acuerdo para que el fiscal de Estado asuma como nuevo integrante del máximo órgano judicial desde el 1 de enero de 2027.

La solicitud ingresó al Senado ayer y quedó registrada bajo el expediente N.º 8528. En la presentación, Valdés invocó los artículos 176 y 182 de la Constitución provincial como fundamento del procedimiento.

Ahora, el Senado deberá analizar y resolver si otorga el acuerdo para la designación de Ortega. La propuesta busca cubrir la vacante que dejó el juez Guillermo Semhan, quien renunció a su cargo para jubilarse.

En el pasado, Ortega también fue parte del gabinete del exgobernador Gustavo Valdés, ya que ocupó los cargos de ministro de Seguridad y ministro de Coordinación y Planificación.



