Corrientes busca inversiones en China para impulsar la industrialización y generar empleo

El director de Relaciones Internacionales de Corrientes, Alejandro Karlen, mantuvo un encuentro con el embajador argentino en China, Marcelo Gabriel Suárez Salvia, en la sede diplomática de Beijing, para avanzar en oportunidades de cooperación comercial e inversiones para la provincia.

La reunión se realizó antes de la 9.ª Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE 2026), que tendrá lugar del 5 al 10 de noviembre en Shanghái, con la participación de representantes empresariales de distintas provincias argentinas.

Durante el encuentro, ambos funcionarios analizaron alternativas para fortalecer los vínculos entre Argentina y China y ampliar las oportunidades comerciales para las economías regionales.

Qué sectores de Corrientes buscan impulsar en China

Entre las actividades productivas con potencial para atraer inversiones se destacaron la forestoindustria, la producción arrocera, la ganadería, la citricultura, el turismo y las energías renovables.

La agenda de trabajo en China también contempla reuniones institucionales y empresariales, además de visitas a compañías e industrias interesadas en participar del desarrollo industrial de Corrientes.

El objetivo es generar vínculos con potenciales inversores, incorporar nuevas tecnologías y promover la instalación de industrias que permitan transformar las materias primas dentro de la provincia, agregar valor a la producción y crear puestos de trabajo.

Karlen sostuvo que la estrategia del Gobierno provincial, encabezado por Juan Pablo Valdés, apunta a que una mayor parte del valor económico generado por la producción permanezca en Corrientes.

“El objetivo de nuestro gobernador Juan Pablo Valdés es que las materias primas que produce Corrientes puedan industrializarse en nuestra propia provincia, incorporando tecnología y valor agregado, generando más empleo y oportunidades para nuestra gente”, expresó.

La agenda continuará en Shanghái

Tras las reuniones en Beijing, la comitiva continuará sus actividades en Shanghái, donde se desarrollará la China International Import Expo (CIIE 2026), en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones.

La feria constituye una plataforma para presentar productos, establecer contactos con compradores e inversores y explorar oportunidades comerciales en el mercado chino.

Desde la Dirección de Relaciones Internacionales de Corrientes buscan consolidar una estrategia de vinculación que permita atraer capitales, tecnología y proyectos industriales para fortalecer las cadenas productivas y ampliar las oportunidades de empleo calificado.

Karlen también destacó el acompañamiento de la Embajada Argentina en China y la importancia de articular el trabajo entre las provincias, la Cancillería, las representaciones diplomáticas y el sector privado para abrir nuevos mercados.