Saladas celebró este jueves el 294° aniversario de su fundación con inauguraciones y anuncios de obras para la localidad. El gobernador Juan Pablo Valdés participó de las actividades, que incluyeron la habilitación de espacios deportivos, mejoras edilicias y el tradicional desfile cívico-militar.

Uno de los actos centrales fue la puesta en valor de la Sociedad Española, una institución con 127 años de historia. Durante la inauguración, Valdés anunció que el Invico avanzará con la restauración del Club de la Amistad, considerado el segundo más antiguo del país.

La agenda también incluyó la inauguración de dos canchas de tenis y una pileta semiolímpica en el Complejo Turístico Municipal. En ese marco, el mandatario anunció una inversión de 200 millones de pesos para iniciar antes de fin de año la construcción de un polideportivo municipal techado y con tribunas.

Además, adelantó que se construirá un playón deportivo detrás de las canchas de tenis. El secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó que la nueva pileta permitirá ampliar las actividades de natación y fortalecer las prácticas deportivas en la provincia.

Obras y anuncios para la región

Entre los proyectos de mayor alcance, Valdés mencionó una inversión superior a los 70 millones de dólares para la Ruta Provincial 27. También anunció la futura construcción del puerto de Lavalle y una línea de media y alta tensión que conectará la zona con San Miguel.

En materia de infraestructura urbana, el gobernador destacó los trabajos de desagüe realizados en Saladas, que comprenden más de 3,5 kilómetros de canales. Las obras buscan facilitar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de las lluvias, especialmente ante la posible llegada del fenómeno El Niño.

Por otra parte, el Gobierno provincial entregó al Municipio un subsidio para financiar la primera etapa del proyecto Paseo de la Vieja Estación. El espacio fue declarado patrimonio histórico y forma parte de las iniciativas previstas para recuperar sectores de valor cultural.

El intendente Noel Gómez también participó de los festejos y destacó la importancia de planificar el crecimiento de la ciudad más allá de las obras inauguradas. Sostuvo que su gestión debe dejar proyectos en marcha y condiciones para afrontar los desafíos futuros.

La conmemoración concluyó con el acto central y el desfile cívico-militar en la plaza Cabral. Instituciones, fuerzas de seguridad y representantes de distintos sectores de la comunidad participaron de los festejos por el aniversario de la localidad.