El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de pago correspondiente a los sueldos de noviembre para el personal activo, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

La acreditación de los haberes se desarrollará de manera escalonada entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según informaron desde la cartera económica provincial, el primer tramo —correspondiente a los agentes con documentos finalizados en 0 y 1— estará disponible de manera anticipada a partir de este sábado 21 de noviembre a través de los cajeros automáticos habilitados y los canales electrónicos del Banco de Corrientes.

Cronograma completo por terminación de DNI

El esquema oficial de acreditación salarial quedó establecido de la siguiente manera: