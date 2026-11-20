El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de pago correspondiente a los sueldos de noviembre para el personal activo, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.
La acreditación de los haberes se desarrollará de manera escalonada entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Según informaron desde la cartera económica provincial, el primer tramo —correspondiente a los agentes con documentos finalizados en 0 y 1— estará disponible de manera anticipada a partir de este sábado 21 de noviembre a través de los cajeros automáticos habilitados y los canales electrónicos del Banco de Corrientes.
Cronograma completo por terminación de DNI
El esquema oficial de acreditación salarial quedó establecido de la siguiente manera:
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Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1 (disponible en cajeros desde el sábado 21).
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Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.
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Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.
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Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.
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Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9 (disponible en cajeros desde el sábado 28).