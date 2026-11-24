El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, convocó oficialmente a la Legislatura de Corrientes a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 31 de diciembre, con el objetivo de abordar una agenda parlamentaria centrada en la pauta financiera provincial del próximo año y diversas iniciativas ambientales y de infraestructura urbana.

A través del Decreto N° 2608, firmado el pasado 19 de noviembre, el Poder Ejecutivo fijó como eje central del temario el tratamiento del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el Ejercicio 2027, proyecto que establece un marco financiero global que supera los $4,8 billones.

Proyectos ambientales y de infraestructura incluidos en el Decreto

Además de la ley de leyes provincial, los anexos del instrumento oficial habilitan a diputados y senadores a debatir otras tres iniciativas impulsadas por el Ejecutivo:

Reserva Natural en Monte Caseros: creación de un área protegida en un inmueble ubicado en la zona de Mocoretá-Salto Grande .

Mercados ambientales: sanción del Régimen Integral de Atributos Ambientales y Mercados Ambientales de Corrientes .

Corredor Belgrano: declaración de interés público provincial, ambiental y social del Corredor Belgrano en la ciudad de Corrientes, con eje en la seguridad vial, el ordenamiento territorial y la infraestructura.

Ausencia del pliego para el Superior Tribunal de Justicia

Por otra parte, dentro de la convocatoria a extraordinarias difundida por el Gobierno provincial no figura el pliego de Horacio Ortega para su eventual designación como ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La postulación busca cubrir formalmente la vacante generada en el máximo órgano judicial de la provincia tras la renuncia del juez Guillermo Semhan, quien dejó su cargo para acogerse al beneficio de la jubilación.