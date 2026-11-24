El presidente de la Nación, Javier Milei, visitará Corrientes este jueves para cerrar una nueva edición del Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, evento del que participa desde hace años. Su exposición está prevista para las 19 en el Espacio Andes, donde los organizadores esperan reunir a más de 1.000 asistentes.

El evento comenzará a las 8.30 y se extenderá hasta las 20, con más de 30 expositores de distintos ámbitos, bajo la consigna "Los desafíos de la transformación económica". El programa combinará conferencias presenciales y virtuales, con economistas, dirigentes políticos, empresarios y académicos.

Milei será acompañado por una comitiva nacional, por lo que la agenda también tendrá entre sus figuras al ministro de Economía, Luis Caputo, quien hablará a las 18.30, y al vocero presidencial, Adrián Ravier, previsto para las 9.20.

Además, en uno de los momentos destacados, también disertará la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien hablará sobre el presente de Venezuela. Según informaron los organizadores, participará por videoconferencia a las 8.50.

Horario de figuras clave

08:30: Acto de apertura, a cargo de Alberto Medina Méndez (presidente del Club de la Libertad).

8.50: "El presente de Venezuela". Diserta María Corina Machado, dirigente política y Premio Nobel de la Paz (por videoconferencia).

9.20: "Plan de estabilización y reformas estructurales". Diserta Adrián Ravier, vocero presidencial.

18.30: "Presente y futuro de la economía argentina". Diserta Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.

19.00: Discurso de cierre, a cargo de Javier Milei, presidente de la Nación.

La entrada tiene un valor de 80.000 pesos y el evento no se transmitirá de forma online.