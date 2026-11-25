El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció que en diciembre reunirá a su gabinete para evaluar el desempeño de los ministros y analizar el funcionamiento de cada área. La revisión incluirá el cumplimiento de las hojas de ruta y el nivel de actividad del equipo de gobierno en lo que fue un "año complejo desde lo económico y lo climatológico".

“Vamos a sentarnos a analizar diferentes cuestiones: cómo les ha ido a cada ministro en sus hojas de ruta y ver cómo están de energía”, adelantó ante la prensa. Además, remarcó: “Para atender las necesidades de los correntinos tenemos que estar a 100% de batería”.

La convocatoria se realizará pocos días antes de que Valdés cumpla su primer año al frente del Ejecutivo provincial, cargo que asumió el 10 de diciembre de 2025, en reemplazo de su hermano Gustavo. Al repasar estos primeros 12 meses, el gobernador señaló el contexto y las dificultades financieras que enfrentó su gestión.

El balance del primer año de gestión

“Fue un año de adaptación y transición, largo desde el estrés y el esfuerzo. Hemos pasado una crisis financiera importante que no nos dejó desarrollarnos y llevar adelante todo lo que queríamos”, expresó.

El mandatario mencionó la caída de la coparticipación, que obligó a reajustar las previsiones presupuestarias y complejizó el trabajo de algunos ministerios. Y, a ese escenario, le sumó las complicaciones climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.

De cara a lo que sigue, Valdés señaló que la administración buscará sostener el equilibrio fiscal, garantizar los servicios públicos, cumplir con las metas salariales y continuar las obras públicas. Sin embargo, también anticipó que será un año difícil por el contexto económico y electoral.

“Se avizora un 2027 complejo. Tenemos que estar 100% de energía”, dijo. Luego agregó estar conforme en términos generales con el rendimiento de su gabinete, pero advirtió: "Podemos mejorar".

Presupuesto y visita de Milei a Corrientes

En cuanto a otros temas, durante el intercambio con los periodistas, Valdés también fue consultado sobre el proyecto de Presupuesto 2027. “Necesitábamos ajustar algunas cuestiones que nos llevaron a llamar a sesiones extraordinarias y mandamos el temario. Esperemos que este jueves tengamos media sanción”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que no recibió información oficial de la Casa Rosada sobre la llegada a Corrientes del presidente Javier Milei, prevista para este jueves, para cerrar el 13° Congreso de Economía Regional. El gobernador contó que solo conoce los detalles difundidos por los organizadores del evento.

La designación de Ortega y su reemplazo en Fiscalía de Estado

Valdés también explicó los motivos de la elección de Horacio Ortega para integrar el Superior Tribunal de Justicia. Destacó su trayectoria y conocimiento de la administración pública, y consideró que puede aportar a la provincia desde su experiencia.

Sobre quién ocupará el lugar de Ortega en la Fiscalía de Estado, Valdés indicó que analiza entre tres y cuatro perfiles. Además, confirmó que una mujer figura entre las posibilidades para asumir el cargo.



