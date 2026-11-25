El presidente de la Nación, Javier Milei, no participará finalmente del 13° Congreso de Economía Regional que se desarrollará este jueves 26 de noviembre en la ciudad de Corrientes, debido a una extensión de su agenda internacional en Paraguay.

En su reemplazo, la conferencia magistral de cierre estará a cargo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

​La confirmación fue difundida mediante un comunicado oficial de la Fundación Club de la Libertad, entidad organizadora del encuentro que este año se llevará a cabo bajo el lema "Los desafíos de la transformación económica".

​Según detallaron desde la institución, Javier Milei se encuentra desde este miércoles en Asunción para mantener su primera reunión de trabajo con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana.

La relevancia estratégica de los ejes en debate —entre los que sobresalen la Hidrovía, la cooperación energética y la seguridad en la frontera— obligó a prolongar las actividades diplomáticas previstas en el país vecino, impidiendo su traslado a tiempo hacia la capital correntina.

​No obstante, desde la organización señalaron que el jefe de Estado envió un saludo especial a las autoridades de la fundación y a los participantes, lamentando su ausencia por esta circunstancia y manifestando su voluntad de acompañar la próxima edición del congreso el año entrante.

​Grilla de disertantes y cierre con Luis Caputo

​A pesar de la baja presidencial, el 13° Congreso de Economía Regional mantendrá su programa completo con la participación de más de 30 oradores del ámbito económico, empresarial, jurídico y político. Entre las figuras confirmadas se destacan:

​ Economistas y consultores: Juan Carlos de Pablo , Adrián Ravier , Salvador Di Stefano y Federico Domínguez .

, , y . ​ Referentes sectoriales y jurídicos: El presidente de la Sociedad Rural Argentina ( SRA ), Nicolás Pino , el jurista Ricardo Rojas y el comunicador Pablo Martínez .

El presidente de la Sociedad Rural Argentina ( ), , el jurista y el comunicador . ​Autoridades y empresarios: Funcionarios, legisladores, dirigentes de cámaras empresariales y exportadores de todo el Nordeste Argentino.

​El cierre de la jornada quedará en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, principal responsable del programa económico nacional, quien brindará una disertación sobre el presente y las proyecciones de la economía argentina.