La Cámara de Senadores de Corrientes, presidida por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, otorgó este jueves media sanción al proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2027, el cual prevé una pauta financiera global de 4,8 billones de pesos.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria N° 16, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo obtuvo 10 votos afirmativos, 3 negativos y 2 abstenciones, alcanzando así la mayoría especial de dos tercios requerida reglamentariamente.

Tras su aprobación en la Cámara Alta, el expediente fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar su trámite parlamentario.

El respaldo del bloque oficialista al equilibrio fiscal

Tras la votación en el recinto, el senador del bloque oficialista Gustavo Valdés destacó la importancia institucional de la herramienta financiera aprobada. "En la última sesión ordinaria, dimos media sanción al proyecto de Ley de Presupuesto Provincial 2027, una herramienta que permite al Ejecutivo planificar, mantener el orden de las cuentas públicas y dar continuidad a las obras y políticas que impulsan el desarrollo", dijo.

Asimismo, el legislador subrayó la continuidad de la política económica provincial: "En Corrientes, el equilibrio fiscal es una política de Estado desde hace décadas. Por eso, aprobamos un presupuesto que prioriza inversiones estratégicas, cuida los recursos y establece bases sólidas para seguir creciendo".

Corredor Belgrano y audiencia pública por el Superior Tribunal de Justicia

En la misma jornada parlamentaria, conforme a lo acordado en la sesión previa, el cuerpo trató con preferencia y aprobó con media sanción el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial que declara de interés público provincial, ambiental, social y de la seguridad vial a la preservación, ordenamiento e infraestructura del Corredor Belgrano en la capital correntina.

Por último, el Senado fijó oficialmente para el próximo 10 de diciembre la realización de la audiencia pública correspondiente al tratamiento del pliego de Horacio David Ortega, propuesto para cubrir el cargo vacante de ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes.