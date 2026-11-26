El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este jueves la presentación oficial de la 36ª Fiesta Nacional del Chamamé, que se llevará a cabo bajo el lema "Antorcha de una herencia", y confirmó que el valor de las entradas mantendrá exactamente el mismo precio que en la edición de este año para garantizar la asistencia masiva del público.

La denominada Fiesta Grande —que en simultáneo celebrará la 22ª Fiesta del Mercosur y la 6ª Fiesta Mundial del Chamamé— se desarrollará durante diez noches consecutivas, desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de enero de 2027, teniendo como escenario principal al anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de la capital provincial.

El respaldo provincial y el congelamiento del valor de las entradas

Durante su discurso en el acto de lanzamiento, Juan Pablo Valdés resaltó la importancia cultural de sostener la celebración en un contexto económico complejo y destacó el rol de las nuevas generaciones y los músicos correntinos.

"Finalmente, todo el trabajo que hacemos desde el Gobierno Provincial es un trabajo para que nuestra raíz, nuestra herencia, o como dice el lema del chamamé, nuestra llama que es herencia sea llevada adelante y qué mejor por nuestros jóvenes que hoy nos acompañan".

Asimismo, el mandatario vinculó el evento con el próximo aniversario de la declaración del género por parte de la UNESCO.

"Desde el Gobierno de la Provincia entendemos que esta fecha del 16 de diciembre que nos convoca y que nos conmemora, que es la sexta edición del chamamé como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, nosotros aquí en Corrientes lo tenemos que custodiar, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que transmitir y lo tenemos que saber llevar a lo largo de estos tiempos en los que se viven", dijo el mandatario.

Al explicar la decisión de no aplicar aumentos en los tickets de ingreso, Valdés subrayó el esfuerzo compartido con los artistas y el Instituto de Cultura de Corrientes.

"Tiempos que son realmente difíciles desde lo económico, tiempos que no son sencillos para los hogares de los correntinos y para los hogares argentinos, pero nosotros vamos a hacer la fuerza y ese esfuerzo para darle el espacio y para que nuestros artistas puedan brillar y mantener viva la llama de nuestro chamamé", señaló.

En ese sentido, sostuvo: "Tomamos la decisión con el Instituto de Cultura y el Gobierno de la Provincia de Corrientes de mantener exactamente los mismos valores del año pasado porque queremos que la gente siga yendo masivamente". Este año los tickets costaron $7.000 (ingreso hasta las 21:30) y $9.000 (sin límite horario).

En esa misma línea, el gobernador remarcó el espíritu no recaudatorio del festival: "Claramente los artistas y nosotros desde el Gobierno entendemos que esta no es una fiesta con fines recaudatorios, que obviamente tenemos que pagar los gastos, que los artistas trabajan de esto y hay que pagarles y que desde la técnica todos los trabajadores también tienen que cobrar".

"Pero principalmente entendemos todos juntos que el verdadero desafío es seguir haciendo de esta fiesta un éxito, no solamente por la gestión de un gobierno, sino porque nuestros artistas ponen el esfuerzo y dan lo mejor de sí y brillan durante 10 noches", finalizó.

La palabra de Lourdes Sánchez: impacto turístico y cultural

Por su parte, la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, celebró la presentación de la grilla y convocó al público a colmar nuevamente el escenario Sosa Cordero.

"Me emociona profundamente verlos a todos acá compartiendo una misma ilusión, una misma expectativa de lo que serán 10 noches, 10 sapucay, 10 encuentros con lo más profundo de nuestra identidad. En esta edición tenemos un gran desafío que es igualar o superar la última edición, que fue una de las más exitosas de la historia de nuestra provincia", precisó la funcionaria

Finalmente,agradeció la decisión política del Ejecutivo provincial y destacó el efecto multiplicador de la Fiesta Nacional del Chamamé sobre la economía local. "Sabemos que estamos atravesando una situación económica difícil en la Argentina, por eso quiero destacar y agradecer la decisión de nuestro gobernador Juan Pablo Valdés por seguir apostando a una de las fiestas más importantes que tiene nuestra provincia, porque apostar por el chamamé es apostar por el trabajo de miles de artistas, por nuestra economía, por el turismo, por nuestras industrias culturales y por las miles de familias que de manera directa o indirecta forman parte de esta gran celebración", indicó.