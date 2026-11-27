n El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, encabezó el cierre del 13° Congreso de Economía Regional, donde contrastó el actual programa económico con la gestión anterior. Destacó el ajuste del gasto público, el respeto a los contratos y advirtió sobre el impacto de los shocks externos en mercados emergentes.



Luis Caputo brindó una conferencia en la que defendió el programa de ordenamiento fiscal y monetario del Gobierno nacional frente a un escenario global adverso. Durante su disertación, el funcionario cuestionó las políticas implementadas en la gestión anterior, resaltó el recorte del 30% en el gasto público y sostuvo que el equilibrio en las cuentas evitó una crisis mayor ante el encarecimiento internacional de la energía y la suba de tasas.



Al iniciar su exposición, Caputo trazó un balance crítico sobre el esquema económico precedente, atribuyéndole la pérdida de competitividad, el encarecimiento de bienes y la caída de la actividad industrial. "Venimos de un modelo que claramente hay evidencia que no es el camino, un modelo con déficit fiscal, con suba de impuestos, que terminó siempre en megadevaluaciones, un exceso aberrante de regulaciones sobre el sector privado que lo único que hacía era restarle competitividad con una economía cerrada, y quien pagaba todo eso era la gente porque para comprar cualquier producto había que pagar hasta ocho veces más, y molestaba al que menos tiene porque la inflación jorobaba al que menos tiene, además no había créditos", expresó.



En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda puntualizó los indicadores de actividad y pasivos financieros heredados, al tiempo que vinculó el debate económico con el próximo calendario electoral. "Los resultados son una industria que en los últimos 18 meses cayó un poco más del 11%, Leliqs y pases; este era el caballito de batalla del gobierno anterior diciendo que iba a eliminar las Leliqs para pagarle a los jubilados y las Leliqs subieron 350%. Venimos de un modelo que lo único que hizo fue empobrecer al país y es importante recordar esto porque el año que viene hay elecciones y es gente que dice que vuelven para mejorar las cosas pero siempre volvieron peores. Este es el contexto en el que recibimos el gobierno nosotros", afirmó.



El ministro advirtió sobre las consecuencias que habría tenido mantener un desequilibrio fiscal frente a la actual coyuntura financiera y energética internacional. "Imagínense estas mismas políticas con los shocks internacionales que vivimos hoy; acuérdense que importamos energía con un precio que casi se duplicó el precio del petróleo y gasoil, heredamos 5 puntos de déficit fiscal, es decir, 35 mil millones de dólares por año, en un contexto internacional donde hoy las tasas son las más altas de los últimos 360 años, es imposible. Además de esto se suma la corrección de los mercados en la última semana, que genera una situación más comprometida, porque los flujos de inversión salen de las inversiones consideradas riesgosas de países emergentes y se refugian en activos de menor riesgo; entonces toda esta situación global en un contexto de políticas anteriores hubiera sido devastador. Estaríamos con hiperinflación, default, con un descalabro fiscal y monetario único", sostuvo.



Caputo enumeró los pilares de la actual administración para impulsar el financiamiento y la inserción externa del sector privado. "Este nuevo modelo es un modelo de orden fiscal, orden monetario, reformas estructurales y eliminación de regulaciones, apertura al comercio internacional y crecimiento del crédito para pymes, empresas y personas; es algo fundamental porque sin crédito los países no crecen", indicó.



El ministro subrayó la consolidación del superávit fiscal como eje central de la gestión y destacó la seguridad jurídica como requisito indispensable para recuperar la confianza de los inversores. "Argentina cumplirá cuatro años consecutivos con superávit fiscal cumpliendo con todas sus obligaciones. Logramos este orden, haber reducido el déficit de cinco puntos en solo un mes a cero; no hay antecedentes reduciendo el gasto en un 30%, y se hizo también respetando la santidad de los contratos, respetando la propiedad privada, algo que se cansaron de pisotear y que en el fondo eso es lo que más daño hizo al país. La credibilidad es la materia prima a la hora de llevar adelante políticas económicas y eso Argentina lo perdió. Haber ordenado las cuentas fiscales y haberlo hecho respetando esto es un logro de nuestro presidente que no se puede dejar pasar", concluyó.