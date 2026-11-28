La localidad Yatay Tí Calle celebró este sábado su 146.º aniversario con la presentación de obras finalizadas y anuncios del Gobierno provincial. Durante la jornada, Juan Pablo Valdés entregó 10 viviendas, habilitó una pileta semiolímpica y encabezó la inauguración de trabajos viales en dos rutas provinciales.

Uno de los actos centrales se realizó en el barrio Esperanza, donde adjudicaron las casas construidas a través del programa Oñondivé. Además, el Gobierno firmó un convenio para ejecutar otras 10 unidades de vivienda en la localidad.

Obras deportivas y viales

En el Club Social y Deportivo Yatay Tí Calle quedó habilitada una pileta semiolímpica destinada a ampliar el acceso a la práctica de natación. En ese marco, el gobernador anunció que instruirá a su equipo para avanzar con la iluminación y el cerco perimetral del predio, además de proyectar un polideportivo.

La jornada también incluyó la inauguración de trabajos de enripiado en dos caminos provinciales. Se habilitaron 14,4 kilómetros sobre la Ruta Provincial 84 y otros 6,8 kilómetros en la Ruta Provincial 152, con financiamiento del Fondo de Desarrollo Rural y aportes provinciales.

Anuncios para la educación y la producción

Durante el acto central en la Plaza Central, Valdés anunció la apertura de la carrera de Técnico Superior en Producción Frutihortícola, junto al Ministerio de Educación. La propuesta apunta a ampliar las oportunidades de formación vinculadas con las actividades de la región.

El mandatario también planteó la necesidad de impulsar la industrialización de las materias primas en Corrientes para generar empleo. "No queremos que se vaya en bruto. Lo que queremos es encontrar esos socios estratégicos para que la industrialicen acá y se produzca los mejores puestos de trabajo para nuestra gente", dijo.

Durante los festejos hubo izamiento de banderas, interpretación del Himno Nacional por parte de la Banda de la Policía y una ofrenda floral al busto de Hipólito Yrigoyen. También hubo presentaciones artísticas y un desfile de estudiantes, efectivos policiales y representantes de instituciones locales.