En el marco de la 9ª Fiesta Provincial del Lechón Artesanal, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó durante el viernes la inauguración de una terminal automática del Banco de Corrientes y la refacción integral del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Arturo Illia" en Pago de los Deseos.

El primer acto se realizó sobre la avenida Presbítero José Demarchi, en cercanías de la Comisaría, donde quedó habilitado el nuevo cajero automático.

El intendente Alejandro Magaldi destacó que se trata de un "hecho histórico", ya que permitirá a los habitantes realizar operaciones bancarias sin tener que viajar unos 25 kilómetros hasta Saladas o Mburucuyá.

La presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, señaló que la terminal brindará mayor seguridad y comodidad a vecinos, comerciantes y jubilados. También remarcó que su instalación responde a una decisión de avanzar con la inclusión financiera en las distintas localidades de la provincia.

Durante el acto, Valdés destacó el rol de la entidad bancaria para acompañar la actividad comercial y facilitar las operaciones cotidianas. "Para el Gobierno de la provincia de Corrientes, cada habitante es importante y queremos estar cerca, escuchando y viendo las necesidades de cada una de nuestras ciudades", expresó.

Cómo quedó el CAPS Arturo Illia

Posteriormente, las autoridades inauguraron el CAPS "Arturo Illia", ubicado en el edificio de la antigua comisaría. La obra fue ejecutada por el Ministerio de Salud Pública e incluyó nuevos techos, cielorrasos, pisos e instalaciones eléctricas y sanitarias.

El centro cuenta con farmacia, cuatro consultorios, área de enfermería, shock room y un consultorio odontológico completamente equipado. Durante la inauguración, el intendente Magaldi agradeció al Gobierno provincial por los recursos destinados a concretar la obra.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, destacó la importancia de acercar los servicios sanitarios a la población y valoró el trabajo del personal de salud. La directora del CAPS, Irma Sosa, también asumió el compromiso de brindar atención cercana a las familias de la localidad.

En ese contexto, Valdés anunció que enviará una ambulancia nueva al hospital de cabecera de Saladas, para que esa localidad destine una unidad como nexo de atención para Pago de los Deseos. De esta manera, se busca mejorar el acceso al servicio de emergencias y reducir las distancias para los vecinos.

Música y encuentro en la Fiesta del Lechón

La celebración también tuvo espacio para la música y el chamamé, con la participación de artistas y visitantes de distintos puntos de la región. La intérprete Antonela Miño manifestó su alegría por regresar a la Fiesta Provincial del Lechón y agradeció la posibilidad de compartir su música con el público.

Entre los asistentes, María Isabel Sandoval, llegada desde Saladas, destacó el carácter familiar del encuentro y la participación de personas de distintas edades. Otros visitantes, como Marcelo José Luis y José Abel, oriundo de Villa Minetti, Santa Fe, también compartieron su entusiasmo por la propuesta y el ambiente festivo de la celebración.