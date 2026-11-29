Gustavo Valdés continuará al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, consolidando su liderazgo y el acompañamiento de dirigentes de distintos sectores del radicalismo.

La jornada estuvo marcada por una importante movilización de militantes y dirigentes de toda la provincia, que trabajaron en la construcción de consensos y acuerdos para unificar las listas y garantizar la renovación de las autoridades partidarias.

El proceso se desarrolla en cumplimiento de la Carta Orgánica de la UCR, con entendimientos en la mayoría de las localidades y algunas diferencias puntuales.

La UCR Capital definió sus autoridades

En la ciudad de Corrientes, también primó la búsqueda de la unidad, con una lista de consenso que llevará a Claudio Polich como presidente de la UCR Capital.

Con esta renovación, el radicalismo correntino inicia una nueva etapa institucional, con el desafío de fortalecer su organización territorial, consolidar la unidad interna y ampliar la participación de sus dirigentes y militantes en toda la provincia.



