El Gobierno provincial logró un acuerdo con el presidente Javier Milei para que Nación certifique avales de un crédito internacional por 150 millones de dólares, que serán destinados al proyecto de puerto de El Sombrero y a obras energéticas.

Los avales forman parte del anexo del presupuesto nacional 2027 que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el jueves. La iniciativa todavía debe ser tratada en el Senado.

El Gobierno provincial también debe lograr que la legislatura provincial apruebe la toma del empréstito, incluída en el presupuesto 2027 que ya tiene media sanción del Senado.

Fuentes del Gobierno nacional pusieron el foco en los avales que logró Corrientes para 2027 y minimizaron la no inclusión del segundo puente Chaco-Corrientes.

"Lo que se incluye en el Presupuesto 2027 son acuerdos del Gobierno provincial con Nación. Corrientes es una de las más beneficiadas", dijo a El Litoral la fuente nacional consultada ante la consulta de la obra del segundo puente











. Santilli

En su informe de gestión ante el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, admitió que el préstamo del BID nunca se instrumentó y que la obra no figura en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2027-2029.

Confirmó que el proyecto del segundo puente entre Chaco y Corrientes no tiene crédito presupuestario vigente ni decreto aprobatorio.

Según su informe, tampoco se instrumentaron el Acuerdo CCLIP ni el contrato de préstamo por 345 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la obra no fue incorporada al Plan Nacional de Inversiones Públicas 2027-2029.

El documento también respondió consultas sobre otras demandas correntinas. Nación descartó incorporar a las concesiones viales con peaje el mantenimiento de las avenidas 3 de Abril, Pedro Ferré e Independencia, en la capital provincial, con el argumento de que esos tramos corresponden a jurisdicción provincial o municipal.

En materia vial, ratificó el Decreto 253/2026, que habilita a Corrientes y a otras provincias a gestionar mediante convenios específicos la concesión por peaje de tramos de rutas nacionales.

Sobre Salto Grande, el informe indicó que continuará la transferencia automática mensual del 27,5% de los excedentes de la represa a Corrientes, el porcentaje que le corresponde a la provincia por ley.

Por último, consignó que en 2026 no existen créditos presupuestarios para transferencias directas de capital a municipios correntinos.