Juan Pablo Valdés participará del encuentro con el Papa León XIV

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que participará del encuentro institucional con el Papa León XIV durante su visita a la Argentina. La reunión se realizará en Buenos Aires y contará con la presencia del presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales.

“Hemos recibido la invitación y el domingo iremos a Buenos Aires para participar de la reunión con el Papa”, dijo Valdés ante la prensa. Además, adelantó que buscará hacerle llegar al Pontífice una imagen de la Virgen de Itatí, durante su encuentro en el Palacio Libertad.

El gobernador también se refirió a las indicaciones recibidas para el encuentro: “Mandaron la invitación, protocolo de vestimenta y la petición de ser muy puntuales”, señaló.

Valdés sostuvo que la presencia de Corrientes tiene un significado particular por la tradición religiosa de la provincia. “Como gobernador del pueblo que tiene más arraigo en la fe, sí o sí tenemos que estar acompañando”, expresó. También mencionó la posibilidad de entregarle un video al Papa junto con la imagen mariana.

La visita del Papa a la Argentina

León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en una agenda que contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El presidente Javier Milei recibirá al Pontífice en el Aeroparque Jorge Newbery y encabezará del encuentro institucional previsto en el Palacio Libertad.

La invitación a los mandatarios también fue extendida a la vicepresidenta Victoria Villarruel.