Juan Pablo Valdés anticipó cambios y una reestructuración en el Ministerio de Educación

Luego de confirmar su participación en el encuentro con el Papa León XIV, el gobernador Juan Pablo Valdés anticipó que su gestión prepara modificaciones en el Ministerio de Educación de Corrientes. Además, el mandatario explicó que la revisión podría extenderse a otras áreas.

“Vamos a estar reestructurando y haciendo algunos cambios en el Ministerio de Educación”, afirmó durante una entrevista con la prensa. La definición se produjo antes de una reunión con la ministra Ana Miño, en la que también se abordará la situación salarial del área.

Valdés señaló que pretende profundizar la evaluación de la política educativa, más allá de los cambios que se preparaban en los contenidos de enseñanza. “Vamos a tener que hacer un análisis profundo de todo el sistema”, sostuvo.

En ese sentido, explicó: “Venimos pensando en la currícula, pero vamos a trabajar más profundamente, lo que va a llevar un diálogo con la ministra y diferentes sectores".

Reuniones con ministros y anuncios salariales

La jornada oficial del gobernador para este martes también incluye un encuentro con el ministro de Seguridad, Adán Gaya, y luego una reunión con el titular de Hacienda, Héctor Grachot. El objetivo es avanzar en la definición de los aumentos salariales destinados a los trabajadores estatales.

Respecto a la agenda de reuniones, el gobernador explicó que el jueves podría darse un encuentro con integrantes de la Comisión de Presupuesto del Senado provincial.