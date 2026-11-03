Valdés y Polich recorrieron obras hídricas para reducir los anegamientos en Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente de Corrientes, Claudio Polich, recorrieron distintas obras hídricas que se ejecutan en la Capital para mejorar el escurrimiento del agua y reducir los efectos de las precipitaciones intensas y las crecientes, en el marco del fenómeno de El Niño.

La recorrida incluyó intervenciones en el Canal 5, el arroyo Pirayuí y la avenida Río Chico, que forman parte de un plan de infraestructura destinado a aumentar la capacidad de drenaje de la ciudad.

“Estamos trabajando en una mayor capacidad de escurrimiento para la ciudad, con el firme objetivo de darle soluciones a la gente”, afirmó Valdés.

Canal 5: instalarán caños de más de 2,5 metros de diámetro

Una de las principales intervenciones se desarrolla en el Canal 5, mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes.

La obra contempla la instalación de 80 metros lineales de ductos de 2,5 metros de diámetro, distribuidos en cuatro hileras, además de la construcción de un canal a cielo abierto.

El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Luis Cardoso, explicó que los trabajos se conectarán con una alcantarilla construida como parte de la obra de la autovía. El objetivo es facilitar la evacuación del agua durante las precipitaciones intensas.

“Esto va a ser complementario y va a cuadruplicar el caudal de salida hacia el río Paraná”, sostuvo Cardoso, quien estimó que la intervención estará concluida en aproximadamente 60 días.

Los trabajos beneficiarán a vecinos de los barrios Bejarano, Laguna Soto, Santa Ana, sectores de la Ruta Provincial 5 y zonas cercanas.

Canalización del arroyo Pirayuí

Durante la recorrida, las autoridades también supervisaron las tareas de canalización del arroyo Pirayuí, que abarcan una extensión de 5.550 metros, desde la avenida Maipú hasta su desembocadura en el arroyo Riachuelo.

Según se informó, la intervención alcanzará a alrededor de 250.000 vecinos y busca ampliar la capacidad de conducción del agua y eliminar el efecto de embalse que genera el puente durante las lluvias intensas.

Además, se complementa con otras obras de mitigación ejecutadas en la cuenca del Pirayuí, el barrio Ponce, el Canal San Ignacio y la avenida Río Chico.

Las intervenciones forman parte de las acciones conjuntas del Gobierno provincial y el Municipio para fortalecer la infraestructura hídrica de la Capital y mejorar la respuesta ante episodios de lluvias intensas y crecidas.