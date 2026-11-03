Renunció el director de Puertos de Corrientes

El director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia de Corrientes, Adolfo Escobar Damús, confirmó a El Litoral que presentó su renuncia este martes y negó las versiones periodísticas que indicaron que le pidieron que dejara el cargo.

"Nadie me pidió la renuncia. Me voy por cuestiones personales. Seguiré en mi actividad privada. Necesito dedicarle tiempo", explicó en declaraciones a El Litoral para desmentir las versiones que indicaron que el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, le había solicitado la renuncia por pedido del gobernador Juan Pablo Valdés.

Adolfo Escobar Damús ocupaba el cargo desde 2020, cuando fue designado por el entonces gobernador Gustavo Valdés. A principios de este año fue ratificado por el gobernador Juan Pablo Valdés en el cargo.

Estuvo a cargo de las gestiones para la reactivación del puerto local y los permisos necesarios para que más de flotas fluviales llegaran al puerto capitalino para sacar la producción maderera local.

El puerto correntino fue el que más creció en actividad en los últimos años. Escobar Damús además formó parte de las gestiones para avanzar en una nueva ley de cabotaje que les permita a más empresas navieras comerciar con Corrientes.

"La legislación nacional no permite que un buque extranjero comercie un puerto más de una vez al año, excepcionalmente se consiguió un permiso para que lo puedan hacer dos veces en un mes con la condición que no lo hagan el resto del año. Debimos conseguir 6 empresas para que el puerto de Corrientes pueda sacar la producción todo el año. A nivel nacional solo hay una empresa que puede hacerlo, el resto son compañías paraguayas", explicó en una charla con empresarios hace un par de meses.

“No es un acto administrativo más. Es un acto de confianza. Confianza que comenzó años atrás con la visión y el respaldo del ex gobernador Gustavo Valdés, y que hoy se renueva para seguir proyectando el desarrollo portuario, logístico y fluvial de la provincia”, había dicho Escobar Damús al recibir su decreto de designación en enero de 2026, y puso de relieve que “durante este tiempo logramos poner nuevamente a Corrientes en el mapa logístico fluvial del país: reactivamos la actividad portuaria provincial, alcanzamos récords históricos de carga, consolidamos al Puerto de Corrientes como nodo estratégico más importante del NEA”.