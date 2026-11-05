Presupuesto Provincial 2027: el ministro de Hacienda presentó el proyecto a los senadores

El ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, visitó la Legislatura provincial para detallar a los senadores el proyecto de Presupuesto 2027.

La iniciativa contempla más de $4,86 billones orientados a servicios esenciales, empleo y obras de mitigación hídrica.

Exposición del Gabinete Económico en la Legislatura

El encuentro institucional permitió profundizar en los ejes centrales de la pauta de gastos y recursos para el próximo ejercicio.

La reunión se llevó a cabo en la mañana de este jueves en el Salón de Acuerdos "Presidente Raúl Alfonsín", encabezada por el vicegobernador y presidente del cuerpo, Pedro Braillard Poccard.

El proyecto elevado por el Poder Ejecutivo prevé un cálculo general superior a los $4,86 billones, elaborado bajo las pautas nacionales y el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

El ministro Héctor Grachot y sus colaboradores respondieron las consultas de los legisladores respecto a la distribución de partidas y prioridades financieras.

Ejes prioritarios y previsión ante contingencias climáticas

El presupuesto delineado por el Gobierno Provincial pone el acento en la contención social, el desarrollo y la gestión de riesgos.

Se priorizan recursos para fortalecer salud, educación, seguridad, generación de empleo y la minimización de desigualdades.

El esquema contempla partidas específicas para la ejecución de desagües destinados al control y mitigación de inundaciones.

Se prevé asistencia financiera focalizada para dar respuesta a los sectores que eventualmente puedan verse afectados por el fenómeno de El Niño, optimizando la eficiencia de los recursos públicos.