Valdés y Polich recorrieron la obra de desagüe del Pirayuí: beneficiará a más de 250.000 correntinos

El gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente Claudio Polich recorrieron la megaobra de desagüe sobre el arroyo Pirayuí de Corrientes capital. Los trabajos sobre avenida Maipú se ejecutaron al 100% hasta la zona del Puente Negro.

De acuerdo a información oficial, la intervención beneficiará a más de 250.000 personas, ya que aumentó la capacidad de escurrimiento del agua durante las lluvias intensas. El proyecto busca reducir los anegamientos en distintos sectores de la capital provincial.

La obra es considerada una de las más importantes del sistema hídrico de la capital y contempla aproximadamente 5.500 metros lineales de intervención. Estas tareas, entre Maipú y la desembocadura en el Riachuelo, abarcaron un tramo superior a los tres kilómetros e incluyeron la limpieza y el ensanchamiento del cauce.

Según explicaron fuentes directas, la obra consistió en “un importante movimiento de suelo”, que prácticamente duplicó la capacidad del canal. Del mismo modo, también instalaron conductos de 2,50 metros de diámetro, ubicados a más de diez metros de profundidad, en un sector que históricamente actuó como cuello de botella durante las lluvias.

El trabajo entre Provincia y Municipio

Durante la recorrida, Valdés destacó la coordinación entre los equipos técnicos provinciales y municipales para concretar las obras. “El trabajo conjunto implica resultados”, dijo el gobernador.

“Estamos trabajando en una mayor capacidad de escurrimiento para la ciudad y tenemos que continuar por este camino”, expresó.

Por su parte, Polich explicó que el gobierno provincial aporta conocimientos técnicos, maquinaria y recursos operativos. El Municipio, en tanto, participa en los costos de funcionamiento y la compra de materiales.

El intendente señaló que la intervención sobre el Pirayuí, junto con otras obras en ejecución, permitirá atender problemas históricos de anegamientos. “Los trabajos aportarán mayor tranquilidad a las familias”, afirmaron.



