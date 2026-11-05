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El miércoles 11 de noviembre iniciará el pago del plus municipal

El cronograma del primer adicional del mes para los trabajadores comunales capitalinos se extenderá hasta el jueves 12.
 

Por El Litoral

Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 16:20

La Municipalidad de Corrientes informó que el próximo miércoles 11 de noviembre que los agentes de planta permanente, contrato y agentes Neike bancarizados tendrán depositados el plus ordinario, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

En tanto que los trabajadores Neike sin bancarizar, cobrarán por terminación de DNI en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP) de calle Brasil 1269, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20, conforme al siguiente cronograma:

  • Miércoles 11 de noviembre: DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4
  • Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

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