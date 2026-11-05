El miércoles 11 de noviembre iniciará el pago del plus municipal

La Municipalidad de Corrientes informó que el próximo miércoles 11 de noviembre que los agentes de planta permanente, contrato y agentes Neike bancarizados tendrán depositados el plus ordinario, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

En tanto que los trabajadores Neike sin bancarizar, cobrarán por terminación de DNI en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP) de calle Brasil 1269, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20, conforme al siguiente cronograma: