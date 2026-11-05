Renunció la presidenta del Consejo General de Educación de Corrientes

La profesora Silvina Rollet presentó formalmente su renuncia a la presidencia del Consejo General de Educación (CGE) de Corrientes para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria, trámite que le fue concedido de manera inmediata por las autoridades provinciales.

El alejamiento de la funcionaria se produce en medio del impacto político e institucional derivado del estremecedor femicidio de la docente rural Nanci Godoy, ocurrido en el Paraje Malezal de la localidad de Esquina.

La maestra asesinada ejercía como suplente en la Escuela Rural N° 626, establecimiento dependiente del organismo provincial, y había dejado al descubierto serias irregularidades administrativas y operativas en el recinto escolar antes del trágico desenlace.

Por el momento no trascendió quién será su reemplazante.

Palabras de despedida

Antes de dejar su cargo, Rollet se depidió de su cargo en el Consejo y afirmó: "Me llevo lo mejor y la mejor experiencia que pude haber tenido en mi carrera docente".

En el video publicado por el portal MagazineDalmaciook que dura unos 37 segundos, la docente agradeció a los trabajadores y señaló que "me llevo muchísimo, son grandes personas", mientras se retiraba entre aplausos.