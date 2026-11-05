Banco de Corrientes: así será la atención durante el feriado bancario del 6, 9 y 10 de noviembre

Debido al feriado por el Día del Bancario y a los feriados nacionales dispuestos con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina, las sucursales del Banco de Corrientes no brindarán atención al público los días viernes 6, lunes 9 y martes 10 de noviembre. La medida alcanza a todas las dependencias de la provincia de Corrientes, así como a las sucursales de Chajarí (Entre Ríos), Posadas, Oberá e Iguazú (Misiones) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La única excepción será el Anexo del Centenario Shopping (Raúl Alfonsín 3525, Corrientes Capital), que atenderá durante todo el fin de semana largo de 10 a 13 y de 17 a 21 horas. El Contact Center (0800 444 0160) atenderá en su horario habitual, de 7 a 15 horas, los días viernes 6 y martes 10.

En tanto, los días sábado 7, domingo 8 y lunes 9 contará únicamente con guardia por prevención de fraudes, en el mismo horario. Se recuerda que los clientes podrán operar a través de los canales digitales de la entidad financiera, la aplicación MÁSBanCo y la Banca Web (bancaweb.bcoctes.com.ar). También podrán hacerlo desde los cajeros automáticos y/o comercios adheridos para Extra Cash; y desde Punto Más BanCo, en todas las sucursales de Pago Fácil del país.

Asimismo, la banca correntina recuerda a sus clientes que nunca solicita claves, usuarios, token ni códigos de verificación por teléfono, correo electrónico, mensajes o redes sociales. Ante cualquier comunicación sospechosa, se recomienda no compartir información personal y reportarla a través de los canales oficiales de la entidad: el Contact Center o la casilla atencioncliente@bcoctes.com.ar.