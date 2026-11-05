Juan Pablo Valdés supervisó la pavimentación de la Ruta 126, obra vial estratégica entre Sauce y Curuzú Cuatiá

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, acompañado por el presidente de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, inspeccionó el avance de las obras de pavimentación sobre la Ruta provincial N.° 126, una arteria estratégica para la integración del sur de la provincia.

El proyecto de infraestructura vial registra un avance superior al 70% de ejecución sobre la traza que une la localidad de Sauce con el municipio de Curuzú Cuatiá, dando respuesta a un histórico reclamo de los sectores productivos y vecinos de la zona.

"Estamos muy contentos por el avance de la obra de la RP 126, ya estamos en más de un 70% del avance de obra. Estamos prácticamente a 2.000 metros ya de finalizar", detalló Cardoso respecto del ritmo de los trabajos sobre el terreno.

Detalles de la obra y conexión con Entre Ríos

Las tareas encaradas por el Gobierno provincial abarcan la colocación de la carpeta asfáltica, consolidación de banquinas y el diseño de obras de adecuación hidráulica, aspectos fundamentales para garantizar la transitabilidad de vehículos pesados y particulares en jornadas de intensas precipitaciones.

Durante la supervisión de las máquinas en territorio, Valdés remarcó la importancia de sostener la inversión en obras públicas para dinamizar el transporte de la producción primaria y anunció la proyección de una nueva traza clave.

En ese sentido, el mandatario provincial confirmó que la Provincia avanzará en la confección del proyecto ejecutivo de la Ruta Provincial 23, enlace vial proyectado para generar un corredor directo hacia el límite interprovincial con Entre Ríos.