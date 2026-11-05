Judiciales de todo el país deliberan frente al ajuste y el deterioro salarial

Con la participación de más de 700 congresales provenientes de cada rincón del país, se puso en marcha el encuentro nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata.

Al inaugurar el plenario, el secretario general de la UEJN, Julio Piumato, remarcó la magnitud del desafío gremial de cara a 2027. "Hemos resistido, no solo a nivel nacional sino en cada seccional provincial, estas políticas de ajuste que tanto perjudican a los trabajadores y al servicio de justicia", afirmó. El dirigente nacional enfatizó además que "mejorar la situación de los judiciales mejora automáticamente el funcionamiento del sistema" e hizo hincapié en el compromiso del gremio dentro del Movimiento Obrero Organizado para defender la industria nacional y el trabajo genuino.

Piumato también apuntó contra los superiores tribunales provinciales que "desconocen la legitimidad de la auténtica representación de los judiciales", poniendo foco explícito en la provincia de Corrientes.

La voz de la Seccional 11

En sintonía con el diagnóstico federal, la Seccional 11 de Corrientes dijo presente con una delegación de 14 congresales de Capital, Gobernador Virasoro, Paso de los Libres e Ituzaingó.

El secretario general de la seccional correntina, Gonzalo García Sarmiento, detalló la crítica situación económica que atraviesa el sector en la provincia: "Vinimos a poner en la mesa de debate la situación del salario judicial, que está por debajo de la línea de la pobreza, arrastrando un desfasaje desde 2018 a la fecha que se aproxima al 70% de pérdida salarial". A esto sumó el reclamo por la efectivización del 6% correspondiente al mes de abril, todavía pendiente de cobro.

Ambos referentes visibilizaron los reclamos locales: mientras Piumato denunció la falta de respuestas del Superior Tribunal de la provincia —que mantiene demorado el código de descuento sindical y discriminó a los judiciales respecto al resto de los empleados públicos en materia de incrementos—, la Seccional 11 expuso también la sobrecarga laboral en el interior provincial y las medidas preventivas sanitarias frente a enfermedades como el dengue.